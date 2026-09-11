AFP
翻訳者：
アルゼンチンに大混乱！ 親善試合を前に法廷闘争、未払いボーナス、そしてスカローニ退任のうわさが全面的な崩壊を招く。
連盟の不祥事と法的混乱
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は現在、ピッチ内にとどまらない前例のない混乱の渦中にある。その中心にいるのがAFA会長クラウディオ・タピアであり、同氏はマネーロンダリングの重大な疑惑に対して自らを弁護するため、重大な法廷闘争に巻き込まれている。このスキャンダルは、統括団体の運営面に重い影を落としている。
この法的騒動はアルゼンチン代表の日常業務にも波及しており、連盟は数週間にわたる事務手続きの遅れを経て、ブルキナファソ、ボリビア、ベナンとの今後の親善試合の対戦相手を、ようやく昨日になって確認した。
- Getty Images Sport
未払いのボーナスと選手の不満
さらに火に油を注いでいるのが、アルゼンチンの最近の成功に対する報奨金をめぐる重大な金銭トラブルである。イタリア紙『La Gazzetta dello Sport』によれば、選手たちに約束されていたワールドカップのボーナスは、驚くべきことに今なお支払われていないという。この金銭的な約束が履行されていないことで、選手たちと連盟上層部の関係は緊張し、チームの象徴的な選手の多くが、自ら勝ち取った報酬の受け取りが遅れ続けていることに敬意を欠いていると感じている。
状況をさらに複雑にしているのが、すでに代表引退しているリオネル・メッシの立場だ。すでに代表引退している。AFAはこの伝説的FWにふさわしい盛大な別れの場を整えようと必死に動いているものの、報道によれば、元バルセロナのスターは現時点で提示されている案に納得していないという。空気がますます重くなる中、実績あるスター選手たちが今後の親善試合に参加する意欲は急落しており、次の代表ウィークに向けて大規模なメンバー刷新が必要になる可能性も指摘されている。
スカローニ監督とコーチングスタッフが退任へ
アルゼンチン代表にとって、おそらく最も深刻な打撃となるのは、リオネル・スカローニ監督の任期が自然な終わりに近づいているとの見方が強まっていることだ。戦術面の立役者であり、同国をコパ・アメリカ連覇、2022年ワールドカップ優勝、そして今夏のワールドカップ決勝進出へ導いた同監督は、代表チームでの自身の時間が事実上終わったと感じていると報じられている。スカローニ監督は、現行契約が満了する2026年12月以降に契約を延長する意思はないとされており、同国の現代サッカー史における最も成功した時代に明確な終わりの時を示している。
こうした感情は指揮官だけに限られたものではなく、信頼を寄せる多くのスタッフも同じ見方を共有している。インテルとローマでプレーした元DFワルテル・サムエルのような主要人物も、スカローニ監督とともに退任への準備を進めているとみられている。
- AFP
AFAの混乱の中、いら立つスター選手たちは移動に消極的
こうしたピッチ外の問題が深刻化するなか、代表チーム内の看板選手たちは、来る代表ウィークに南米へ遠征することに、あまり乗り気ではないと報じられている。とりわけ、対戦相手の格が比較的低いことも、その背景にある。いら立ちを募らせるチームと落ち着かない環境に直面するなか、スカローニ監督は最終的に、今後予定されている親善試合で複数の主力スターを休養させ、代わりに控え選手たちに出場機会を与えることを余儀なくされる可能性がある。その間に協会は秩序の回復を図ることになる。
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