アルゼンチン代表にとって、おそらく最も深刻な打撃となるのは、リオネル・スカローニ監督の任期が自然な終わりに近づいているとの見方が強まっていることだ。戦術面の立役者であり、同国をコパ・アメリカ連覇、2022年ワールドカップ優勝、そして今夏のワールドカップ決勝進出へ導いた同監督は、代表チームでの自身の時間が事実上終わったと感じていると報じられている。スカローニ監督は、現行契約が満了する2026年12月以降に契約を延長する意思はないとされており、同国の現代サッカー史における最も成功した時代に明確な終わりの時を示している。

こうした感情は指揮官だけに限られたものではなく、信頼を寄せる多くのスタッフも同じ見方を共有している。インテルとローマでプレーした元DFワルテル・サムエルのような主要人物も、スカローニ監督とともに退任への準備を進めているとみられている。