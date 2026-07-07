2026年ワールドカップは、サッカー史に新たな1ページを刻んだ。 前回王者のアルゼンチンは試合の大半を敗退の危機で過ごした。エジプトに2点差をつけられ、メッシのPKも失敗。前日にロナウド率いるポルトガルが敗退したばかりだった。 しかし、絶体絶命の危機に「サッカーの神」が味方した。メッシはロメロへアシストし、さらに自ら同点弾を叩き込んだ。後半アディショナルタイム3分、途中出場のラウタロ・マルティネスのアシストからエンツォ・フェルナンデスが決勝弾。アルゼンチンは準々決勝へ進んだ。



スカローニ監督はカーボベルデ戦から3人を入れ替え、ダイヤモンド型中盤を採用。パレデスがリズムを支配し、デ・ポール、エンツォ、マッカリスターがサポートした。 左サイドバックはメディナではなくタリアフィコ、メッシの相棒にはラウタロを退けてアルバレスが起用された。 アルゼンチンの猛攻が予想されたが、先制したのはエジプトだった。4-4-2を採用したエジプトは右のハッサンが攻め込み、ジコとサラーが2トップ。15分、アッティアの右クロスにイブラヒムが飛び出し、リサンドロ・マルティネスをかわして1-0とした。 アルゼンチンはすぐにタリアフィコがPKを勝ち取り反撃。しかしメッシは再びシュートを止められ、GKショベイルがヒーローになった。 メッシは同一大会で2度PKを外した史上初の選手となり、通算8回のPKで4度目の失敗。



エジプトのゴールは呪われているようだった。マカリスターのヘディングやアルバレスの左足も、ハッサム率いるチームの驚異的なGKに阻まれた。さらにメッシのフリーキックも右ポストを直撃した。 エジプトは組織的な守備とカウンターで対抗。前半終了間際には主将アシュールを負傷で失った。 後半も布陣を変えなかったアルゼンチンは、チームメイトが次々とメッシにボールを預けたが、彼の調子は上がらない。59分にはエジプトが高速カウンターを発動し、右を駆け上がったハッサンからサラー、ジコとつながり、ジコがディブを破ってネットを揺らした。 しかし開始直後にリサンドロ・マルティネスへのファウルが確認され、VARの介入で得点は取り消された。



66分にはニコ・ゴンサレスとラウタロ・マルティネスを投入したが、直後にエジプトが再びリード。アルゼンチンの守備を破り、サラー→ハサン→ジコとつなぎ、ジコがネットを揺らした。 王者は窮地に立たされたが、その瞬間、サッカーはメッシに贖罪の機会を与えた。79分、背番号10はロメロへのアシストで1－2と逆転。さらにモンティエルの折り返しを左足で叩き込み、同点。 今大会8点目、通算21点目。9試合連続、ノックアウトステージ6試合連続の得点となった。 アトランタのスタジアムは熱狂に包まれ、まるでブエノスアイレスのようだった。3-2の決勝点はラウタロがペナルティエリアでエンツォ・フェルナンデスの走り込みを捉えた一撃だった。 シュバイールは為す術なく、危機を脱したアルゼンチンは準々決勝へ進んだ。







