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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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アルゼンチンとメッシが奇跡を起こした。0-2から13分でエジプトを逆転し、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。

アルゼンチン 対 エジプト
ワールドカップ
アルゼンチン
エジプト

前回王者が劇的な逆転で準々決勝に進出した。

2026年ワールドカップは、サッカー史に新たな1ページを刻んだ。 前回王者のアルゼンチンは試合の大半を敗退の危機で過ごした。エジプトに2点差をつけられ、メッシのPKも失敗。前日にロナウド率いるポルトガルが敗退したばかりだった。 しかし、絶体絶命の危機に「サッカーの神」が味方した。メッシはロメロへアシストし、さらに自ら同点弾を叩き込んだ。後半アディショナルタイム3分、途中出場のラウタロ・マルティネスのアシストからエンツォ・フェルナンデスが決勝弾アルゼンチンは準々決勝へ進んだ


スカローニ監督はカーボベルデ戦から3人を入れ替え、ダイヤモンド型中盤を採用。パレデスがリズムを支配し、デ・ポール、エンツォ、マッカリスターがサポートした。 左サイドバックはメディナではなくタリアフィコ、メッシの相棒にはラウタロを退けてアルバレスが起用された。 アルゼンチンの猛攻が予想されたが、先制したのはエジプトだった。4-4-2を採用したエジプトは右のハッサンが攻め込み、ジコとサラーが2トップ。15分、アッティアの右クロスにイブラヒムが飛び出し、リサンドロ・マルティネスをかわして1-0とした。 アルゼンチンはすぐにタリアフィコがPKを勝ち取り反撃。しかしメッシは再びシュートを止められ、GKショベイルがヒーローになった。 メッシは同一大会で2度PKを外した史上初の選手となり、通算8回のPKで4度目の失敗。


エジプトのゴールは呪われているようだった。マカリスターのヘディングやアルバレスの左足も、ハッサム率いるチームの驚異的なGKに阻まれた。さらにメッシのフリーキックも右ポストを直撃した。 エジプトは組織的な守備とカウンターで対抗。前半終了間際には主将アシュールを負傷で失った。 後半も布陣を変えなかったアルゼンチンは、チームメイトが次々とメッシにボールを預けたが、彼の調子は上がらない。59分にはエジプトが高速カウンターを発動し、右を駆け上がったハッサンからサラー、ジコとつながり、ジコがディブを破ってネットを揺らした。 しかし開始直後にリサンドロ・マルティネスへのファウルが確認され、VARの介入で得点は取り消された。


66分にはニコ・ゴンサレスとラウタロ・マルティネスを投入したが、直後にエジプトが再びリード。アルゼンチンの守備を破り、サラー→ハサン→ジコとつなぎ、ジコがネットを揺らした。 王者は窮地に立たされたが、その瞬間、サッカーはメッシに贖罪の機会を与えた。79分、背番号10はロメロへのアシストで1－2と逆転。さらにモンティエルの折り返しを左足で叩き込み、同点。 今大会8点目、通算21点目。9試合連続、ノックアウトステージ6試合連続の得点となった。 アトランタのスタジアムは熱狂に包まれ、まるでブエノスアイレスのようだった。3-2の決勝点はラウタロがペナルティエリアでエンツォ・フェルナンデスの走り込みを捉えた一撃だった。 シュバイールは為す術なく、危機を脱したアルゼンチンは準々決勝へ進んだ。



  • ゴールとハイライト

    93分 アルゼンチンが逆転、3-2。スカローニ監督のチームがカウンターでエジプトを翻弄し、右サイドのラウタロがエンツォ・フェルナンデスの頭へ絶妙クロス。


    83分 メッシ！アルゼンチンが同点。ショベイルがメッシのクロスを弾くも、モンティエルが拾って再び10番へ。メッシが左足ボレーで2－2とした。


    82分 同点の絶好機：メッシが3人をかわしサイドを突破、クロスを送る。ラウタロがヘディングで合わせたが枠を外した。


    79分 アルゼンチンが試合に復帰：メッシが右サイドから完璧なクロスを上げ、W杯通算9本目のアシスト。ロメロのヘディングが、無過失のショベイルを破った。


    78' エジプトの攻勢が続く：ハッサム監督のチームが高速カウンターからトレゼゲへスルーパス。右足シュートはわずかに枠を外れた。


    67' エジプトが2点目：CK後にアルゼンチンがボールを失い、サラーがカウンター。ハサンが右サイドを突破し、中央へクロス、ジコが押し込んだ。2-0。


    66分 スカローニ監督はデ・ポールとタリアフィコを下げ、ラウタロとニコ・ゴンサレスを投入。


    59分 エジプトがジコで2-0とするもVARで取り消し：ハッサン、サラー、ジコのカウンター。ジコはディブ・マルティネスを破ったが、アッティアがリサンドロ・マルティネスに足を踏みつけた反則で無効。 レフェリーのレテキシエはVARの指示で確認し、ファラオズの2点目を取り消した。


    52分 アルゼンチンがペースアップ：パレデスがペナルティエリア外から強烈なシュートを放つが、ボールは沈まず、ショベイルのゴールから大きく外れた。


    47分 デ・パウルがすぐシュート：ペナルティエリア手前でエンツォ・フェルナンデスとメッシがグラウンダーで連携し、デ・パウルが左足で狙うも弱く、ショベイルがキャッチ。


    前半


    39分 ショベイルのスーパーセーブ：パレデスのスルーパスからタリアフィコが折り返し、アルバレスの決定的なシュートをGKが弾いた。


    38分 メッシのシュートは大きく枠を外れる。マック・アリスターとの狭い連携から左足を放つが、ゴール右へ大きく外れる。


    31分 メッシのFKがポスト直撃：30mからのシュートは曲がらず、GKショベイルが弾いたボールが右ポストに当たった。


    28分 アルゼンチンにまたも好機。右クロスをデ・ポールがフリーで合わせ、マカリスターがヘディング。しかしショベールがまたもファインセーブ。


    21分 信じられない！メッシが同点PKを外す：ハサンがタリアフィコを倒し、レテキシエ主審が即座にPKを宣告。メッシの一対一をショベイルが左に飛び出して止めた。


    15分 エジプトが先制：CKからアッティアがクロス、イブラヒムがリサンドロ・マルティネスをかわしヘディングでネットを揺らす。


    9分 アルゼンチンの最初の決定機：パレデスのスルーパスからデ・ポールが中央へ送るも、エンツォ・フェルナンデスのシュートは枠を外れ、オフサイド判定。

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  • 試合記録

    アルゼンチン対エジプト 3-2


    得点者：15分 イブラヒム（エジプト）、67分 ジコ（エジプト）、79分 ロメロ（アルゼンチン）、83分 メッシ（アルゼンチン）、93分 エンツォ・フェルナンデス（アルゼンチン）


    アルゼンチン（4-4-2）：E・マルティネス；モリーナ（73分 モンティエル）、ロメロ（95分 オタメンディ）、L・マルティネス、タリアフィコ（66分 ニコ・ゴンサレス）；デ・ポール（66分 ラウタロ・マルティネス）、パレデス、マカリスター、エンツォ・フェルナンデス；メッシ、アルバレス（95分 メディナ）。監督：スカローニ

    エジプト（4-4-2）：ショベイル；ハニー、イブラヒム、ラビア、ハフェズ；アシュール（46分 ファティ）、ジコ（79分 マルムシュ）、アッティア、ラシーン（96分 ジゾ）；サラー、ハッサン（73分 トレゼゲ）。監督：ハッサム


    主審：レテキシエ


    警告：ファティ、ショベイル、マルムシュ（以上エジプト）

    退場：なし

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