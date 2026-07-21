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アルゼンチンとの激戦の決勝後、スペインのW杯優勝パレードでラミン・ヤマルがバッド・バニーの曲を熱唱。一方、フェラン・トーレスはドナルド・トランプをモチーフにしたキャップをかぶっていた。
スペインはマドリードで盛大に祝った
アルゼンチンに1－0で勝利しワールドカップを制したスペイン代表は、マドリードでオープンバスパレードを行った。ヤマルはマイクを握り、バッド・バニーの曲を歌って祝祭の主役となった。
バルセロナの若手はアスレティック・クラブのウインガー、ニコ・ウィリアムズと盛り上がり、二人で踊り続けた。首都を練り歩く間、選手たちは祝祭ムードに浸り、スペイン国旗をまとった。
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トーレスがトランプをからかう
音楽やダンスも注目されたが、この日最も話題になったのは、試合を決めたヒーロー・トーレスのファッションだった。彼はトランプ氏の政治グッズとそっくりな赤いキャップをかぶっていた。キャップには「Make Spain Great Again」とあり、24時間前にメダルを授与した米大統領へのオマージュだった。
ロドリとデ・ラ・フエンテがサポーターに感謝を伝えた
チームがシベレス広場に到着すると、祝賀ムードはより感慨深いものとなり、選手やコーチ陣が群衆に挨拶した。キャプテンのロドリは、スペインをワールドカップ優勝へ導いた団結力を称え、試合の勝者となったトーレスに敬意を表した。
ロドリはサポーターにこう語った。「我々はワールドカップを制した。通算2回目だ。ここにいる仲間たちは素晴らしい。他に何を言えばいいのか分からない。不当な批判を受けてきたが、今日、スペインサッカーの歴史に名を刻んだ大切な仲間、フェランのことを思い出したい。」
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督もファンに感謝を述べた。「応援してくださり、ありがとうございます。私たちは26人の素晴らしい選手とスタッフに恵まれています。
「彼らを率い、スタッフと共にこの瞬間を分かち合えることを光栄に思います。力を合わせればもっと強くなれます。スペイン万歳！」
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スペインは今回の勝利を糧にさらなる飛躍を目指す
祝賀行事終了後、スペイン代表の注目は次の国際試合へ迅速に移る。大会屈指の若手中心でワールドカップを制したデ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、ヤマル、ニコ・ウィリアムズ、トーレスを軸にさらに飛躍を狙う。
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