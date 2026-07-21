チームがシベレス広場に到着すると、祝賀ムードはより感慨深いものとなり、選手やコーチ陣が群衆に挨拶した。キャプテンのロドリは、スペインをワールドカップ優勝へ導いた団結力を称え、試合の勝者となったトーレスに敬意を表した。

ロドリはサポーターにこう語った。「我々はワールドカップを制した。通算2回目だ。ここにいる仲間たちは素晴らしい。他に何を言えばいいのか分からない。不当な批判を受けてきたが、今日、スペインサッカーの歴史に名を刻んだ大切な仲間、フェランのことを思い出したい。」

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督もファンに感謝を述べた。「応援してくださり、ありがとうございます。私たちは26人の素晴らしい選手とスタッフに恵まれています。

「彼らを率い、スタッフと共にこの瞬間を分かち合えることを光栄に思います。力を合わせればもっと強くなれます。スペイン万歳！」