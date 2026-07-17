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アルゼンチンがW杯決勝進出を決めた際、シャキーラが「並外れた」メッシと妻アントネラにメッセージを送った。
メッシの活躍でアルゼンチンが再び決勝進出を果たした
アルゼンチンは過酷な大会を勝ち抜き、2大会連続でワールドカップ決勝へ進んだ。リオネル・スカローニ監督率いるチームは、39歳のキャプテンに依存し続け、彼はイングランドとの準決勝（2-1で勝利）で2つの決定的なアシストを記録した。
連覇とゴールデンボールの有力候補となった。その圧倒的な活躍は世界から称賛され、スタンド観戦中のポップスター、シャキーラも賛嘆の声を上げている。
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シャキーラがメッシ一家に敬意を表した
マイアミ在住のシャキーラはSNSで、年齢に負けないメッシの能力に感嘆を表明。彼女はメッシの規律正しさを称え、妻のサポートにも言及した。
「レオ・メッシの活躍は並外れているというレベルを超えている！」とシャキーラは綴った。「彼は時間や困難に立ち向かう献身的で規律正しい男の価値観を示している。年齢や他人の言葉で人は定義されないことを証明しているのだと。」
さらに彼女は「アントネラ・ロクッツォのような伴侶がそばにいることが、彼に力とインスピレーションを与えていると私は知っている！」と続けた。
ピッチの外での強い絆
準決勝勝利をダンスで祝ったロクッツォは、シャキーラの賛辞をインスタグラム・ストーリーに再投稿して即座に応えた。2023年のMLS移籍以来、メッシは依然として世界中の注目を集めている。米国でのタイトル獲得は、代表キャリア最後の舞台となる今シーズンへの完璧な準備となった。
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ワールドカップ連覇を目指す
アルゼンチンはスペインとの決勝へ向け準備を進める。カタールで奪った王座を守るため、直前のコンディション不良を回避したい。メッシが最後の勝利を導けば、2連覇でレガシーを確固たるものとし、大会最多タイトル保持者として代表を引退する。
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