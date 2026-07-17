アルゼンチンがW杯決勝進出を決めた際、シャキーラが「並外れた」メッシと妻アントネラにメッセージを送った。

マイアミ在住のシャキーラはSNSで、年齢に負けないメッシの能力に感嘆を表明。彼女はメッシの規律正しさを称え、妻のサポートにも言及した。

「レオ・メッシの活躍は並外れているというレベルを超えている！」とシャキーラは綴った。「彼は時間や困難に立ち向かう献身的で規律正しい男の価値観を示している。年齢や他人の言葉で人は定義されないことを証明しているのだと。」

さらに彼女は「アントネラ・ロクッツォのような伴侶がそばにいることが、彼に力とインスピレーションを与えていると私は知っている！」と続けた。