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アルゼンチンがリオネル・メッシ後の時代への準備を進める中、エンソ・フェルナンデスがリオネル・スカローニの続投を懇願
フェルナンデス、スカローニの続投を支持
フェルナンデスは、エスタディオ・モヌメンタルでのブルキナファソ戦で7-0の圧勝を収めた後、アルゼンチン代表のコーチングスタッフの将来について言及した。25歳のMFは、近年の代表チームが享受してきた前例のない成功は、監督が築いた土台に由来するものだと強調した。フェルナンデスは、メッシの退団後に訪れる複雑な世代交代を乗り越える上で、その指揮官がチームを導くための極めて重要な存在だと考えている。
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メッシ後の時代をどう進むか
試合後、TyC Sportsの取材に応じたそのMFは、競争力を維持するために指揮官の続投が重要だと強調した。フェルナンデスは「リオネル（スカローニ）が残ってくれることは、僕たちにとって非常に重要だ。彼がこのすべてを築いた。僕たちは最高レベルで戦い続けなければならない」と語った。
また、主将が代表の舞台から去る現実については、「今はレオが去るという事実を受け止め、これまで歩んできたのと同じ道を進み続けなければならない」と付け加えた。
AFA、将来確保に向けて動く
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は、2028年のコパ・アメリカまでの契約延長オファーを提示して動いた。さらに、2030年ワールドカップまで2年間延長できるオプションも盛り込まれている。AFA会長クラウディオ・タピアとその指揮官の代理人との交渉は現在も続いており、最終的な判断はチーム再建を率いる個人的な意欲が監督本人にあるかどうかに委ねられている。内部では、クリスティアン・ロメロの新キャプテン就任が、チーム内のリーダーシップ再編の始まりを示している。
- Anadolu Agency
移行期間が今始まる
アルゼンチン代表は、ベナンとの親善試合に向けた最終準備を進めている。この一戦は、エスタディオ・モヌメンタルで行われるメッシの正式な代表引退試合となる。感情的な意味合いを持つこの試合では、象徴的な背番号10を欠いた中でコーチングスタッフが築いてきたチーム全体のパスパターンが試されることになる。代表ウィーク終了後には、2026年12月に契約満了を迎える前に、AFAの提案に対するスカローニの決断がチームの戦術的継続性を左右することになる。
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