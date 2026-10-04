試合後、TyC Sportsの取材に応じたそのMFは、競争力を維持するために指揮官の続投が重要だと強調した。フェルナンデスは「リオネル（スカローニ）が残ってくれることは、僕たちにとって非常に重要だ。彼がこのすべてを築いた。僕たちは最高レベルで戦い続けなければならない」と語った。

また、主将が代表の舞台から去る現実については、「今はレオが去るという事実を受け止め、これまで歩んできたのと同じ道を進み続けなければならない」と付け加えた。