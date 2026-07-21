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アルゼンチンがスペインに敗れる前、「FIFAがワールドカップをメッシに与えようとした」という投稿に、クリスティアーノ・ロナウドのアカウントが「いいね！」した。
「stirs」のようなソーシャルメディアが議論を巻き起こしている
ロナウドの認証済みインスタグラムアカウントが、アルゼンチンの2026年W杯決勝進出を巡るFIFAの汚職を批判する投稿に「いいね」をした。この反応は、アルゼンチンがスペインに延長戦で1-0で敗れた直後に注目された。投稿には、スペイン人ジャーナリストのピラール・ロドリゲス・ロサントス氏が、大会を通じて審判がアルゼンチンに有利な判定を下していたと指摘していた。
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ジャーナリストが大会の偏向を指摘
決勝戦前に投稿された動画で、ロサントスは審判の判定を強く批判した。番組『エスペホ・プブリコ』で彼はこう語った。「アルゼンチンは5試合前に敗退すべきだった。まだ残っているのは、FIFAの支援があるからだ。
私はアルゼンチンではなく、ジャンニ・インファンティーノの方が怖い。我々が戦うのはアルゼンチンではなく、リオネル・メッシにワールドカップを譲ろうとするFIFA全体だ！」
審判をめぐる論争がレースに影を落とす
アルゼンチンがエジプトを3－2で下したベスト16の試合後、審判の偏向を巡る批判が頂点に達した。この試合では、モスタファ・ジコのゴールがVARで取り消され、エジプトのPK主張も却下された。
ハフポストによると、エジプトサッカー協会（EFA）はFIFAに正式抗議し、「代表チームの権利は無視できない」と表明した。
しかしFIFA審判部長ピエルルイジ・コリーナは偏向の指摘を退け、アルゼンチンDFリサンドロ・マルティネスも審判団のパフォーマンスは「素晴らしかった」と主張した。
- (C)Getty images
メッシとロナウドの今後はどうなるのか？
現代サッカーを象徴する2人の伝説的なライバル関係は、それぞれのワールドカップでの戦いが終わったことで、その幕を閉じようとしている。39歳のインテル・マイアミのスター、メッシは代表引退を正式にはまだ表明していないが、今回の大会が世界最高峰の舞台での最後の出場だったと広く見られている。
41歳のロナウドもポルトガル代表からの引退を正式に表明していないが、アル・ナスル時代の元監督ホルヘ・ジェズスが2030年W杯まで代表を率いる契約を結んだばかりだ。
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