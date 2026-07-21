現代サッカーを象徴する2人の伝説的なライバル関係は、それぞれのワールドカップでの戦いが終わったことで、その幕を閉じようとしている。39歳のインテル・マイアミのスター、メッシは代表引退を正式にはまだ表明していないが、今回の大会が世界最高峰の舞台での最後の出場だったと広く見られている。

41歳のロナウドもポルトガル代表からの引退を正式に表明していないが、アル・ナスル時代の元監督ホルヘ・ジェズスが2030年W杯まで代表を率いる契約を結んだばかりだ。