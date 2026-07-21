アルゼンチンがスペインに敗れたワールドカップ決勝でレッドカードをを受けたエンツォ・フェルナンデスが、感情的な声明を発表した。

チェルシーのスターは、大会中ずっとリオネル・スカローニ監督率いるチームを支え続けたサポーターに感謝を述べ、その声援が何よりも大切だったと強調した。

「アルゼンチンのファンの皆さん全員に感謝したい」と彼は付け加えた。「いつもそばにいてくれて、すべての試合で応援してくれて、愛情を注いでくれて、無条件のサポートをしてくれて、そして世界のどこにいてもまるで故郷にいるかのように感じさせてくれて、本当にありがとう」

フェルナンデスは「母国のユニフォームを着ることはキャリア最大の栄誉です。そのユニフォームを守る機会がある限り、これからも全力を尽くします」と締めくくった。