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アルゼンチンがスペインに敗れたワールドカップ決勝でレッドカードをを受けたエンツォ・フェルナンデスが、感情的な声明を発表した。
レッドカードが痛手となった
アルゼンチンのワールドカップ連覇は、ニュージャージー州イースト・ラザフォードでのスペイン戦で延長1-0で敗れ、幕を閉じた。後半アディショナルタイムにフェルナンデスが退場し、フェラン・トーレスが決勝点を奪った。フェルナンデスは抗議で1枚目、クバルシへの遅延タックルで2枚目のイエローを受け退場した。 退場後、彼はアルゼンチンサポーターに謝罪のジェスチャーをしたが、ロッカールームへ向かう途中でピッチサイドのマイクを蹴り、悔しさを爆発させた。
サポーターの皆様へ、心からのメッセージ
敗戦から1日後、フェルナンデスは大会を通じてチームを支えてくれたアルゼンチンのサポーターたちにInstagramでメッセージを投稿した。 「時が経つにつれて、結果よりもはるかに大きな何かがあることに気づく。 長年にわたり、このチームは私たちを最高の形で代表してくれました。彼らは、競技とは単に勝つことではなく、ユニフォームのために全力を尽くし、決して諦めないことだと教えてくれます。その気概を示し、最高レベルで戦い、誇りと謙虚さ、そして献身をもってこのユニフォームを守り抜いてきたこのチームの一員であることは、私にとって光栄です。」
痛ましい結末にもかかわらず、誇り
チェルシーのスターは、大会中ずっとリオネル・スカローニ監督率いるチームを支え続けたサポーターに感謝を述べ、その声援が何よりも大切だったと強調した。
「アルゼンチンのファンの皆さん全員に感謝したい」と彼は付け加えた。「いつもそばにいてくれて、すべての試合で応援してくれて、愛情を注いでくれて、無条件のサポートをしてくれて、そして世界のどこにいてもまるで故郷にいるかのように感じさせてくれて、本当にありがとう」
フェルナンデスは「母国のユニフォームを着ることはキャリア最大の栄誉です。そのユニフォームを守る機会がある限り、これからも全力を尽くします」と締めくくった。
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FIFAが混乱の余波を調査
『スタンダード』紙によると、試合終了後も混乱は続いた。FIFAはアルゼンチン代表の試合後の行動を調査している。スペインが勝利を祝う最中、ナウエル・モリーナはロドリと対立し、レアンドロ・パレデスはエリック・ガルシアとガビにパンチを浴びせ、ガビを倒した。この調査で、アルゼンチンにとって残念な結末がさらに複雑になった。
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