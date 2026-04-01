この夜はオタメンディにとっても特別な意味を持つものでした。彼は、今大会を最後に代表から引退することを明らかにしました。試合後、メッシが惜しみなく譲ってくれたPKを決めたこのディフェンダーは、次のように語りました。「代表のユニフォームを着ることほど大きな喜びはありません。 「ホームでこのような送別をしてもらえて、とても幸せだ。長い道のりだった。喜びもあれば悲しみもあったが、それがサッカーというものだ。代表チームのために全力を尽くし、常にこのユニフォームを守る覚悟と意欲を持って臨んできたという気持ちで、ここを去る」