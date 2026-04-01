AFP
翻訳者：
アルゼンチンがザンビアに大勝、インター・マイアミのスター選手にとって感動的な「ラ・ボンボネラ」での送別試合で、魔法のようなプレーを見せたリオネル・メッシがゴールとアシストを記録した
- Getty Images Sport
アルビセレステが圧勝
6月のワールドカップを控えたアルゼンチンは、ホームでの最終調整試合で圧倒的な強さを見せつけた。先発出場したメッシは、ジュリアン・アルバレスにアシストを記録し、自身も1得点を挙げた。 後半に入ると、ニコラス・オタメンディがPKを決め、さらにザンビアのオウンゴールとバレンティン・バルコのゴールが加わり、5-0の大勝を飾った。この圧勝により、メッシは今夏北米で行われる世界王座防衛戦を前に、アルゼンチンのファンに完璧な意気込みを示す形で別れを告げることができた。
- Getty Images Sport
感情豊かな重鎮たちの別れ
この夜はオタメンディにとっても特別な意味を持つものでした。彼は、今大会を最後に代表から引退することを明らかにしました。試合後、メッシが惜しみなく譲ってくれたPKを決めたこのディフェンダーは、次のように語りました。「代表のユニフォームを着ることほど大きな喜びはありません。 「ホームでこのような送別をしてもらえて、とても幸せだ。長い道のりだった。喜びもあれば悲しみもあったが、それがサッカーというものだ。代表チームのために全力を尽くし、常にこのユニフォームを守る覚悟と意欲を持って臨んできたという気持ちで、ここを去る」
スカローニは卓越性を求める
祝賀ムードの中にあっても、アルゼンチンのリオネル・スカローニ監督は、先週のモーリタニア戦での辛勝かつ精彩を欠いた試合を受けて、依然としてチームの基準を維持することに注力していた。彼はパフォーマンスの向上に安堵の意を示し、次のように述べた。「重要なのは、先日のようなことが二度と起こらないようにすることだ。今日の試合で、あれは単なる偶然だったことが証明され、チームが一丸となって良いプレーができたと思う」
- Getty Images Sport
メッシの決断はまだ待たれている
アルゼンチンは、アルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する厳しいワールドカップ・グループJに挑むことになる。スカローニ監督は5月30日の締め切りまでに26人の代表メンバーを確定させなければならないが、ベテラン選手たちのコンディション管理に特に重点を置いている。インテル・マイアミのスーパースターであるメッシが代表入りするかどうかが最大の注目点となっているが、本人はまだ参加を確定させていない。前回王者のアルゼンチンは、6月16日にアルジェリアとの初戦を迎える。