この試合は「砂漠のキツネ」アルジェリア代表にとって、1982年大会で「ヒホンの恥」と呼ばれた屈辱を晴らす機会だった。 ――スペインのこの都市で西ドイツにわずか1-0で敗れたオーストリアが、得失点差の劣勢によりアルジェリアを敗退に追い込んだ事件）――で雪辱を果たす絶好の機会となるはずだったが、前半28分に元インテル所属のマルコ・アルナウトヴィッチが先制点を挙げた。アラバのアシストから今大会2得点目を決めたアルナウトヴィッチは、クリスティアーノ・ロナウド、 レオ・メッシ、カメルーンのロジェ・ミラに続き、37歳以上でW杯2得点を挙げた選手となった。前半終了間際、アルジェリアはヴェローナ所属ベルガリの鮮やかな一撃で同点に追いついた。