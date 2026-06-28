ロスタイム最後の1分まで息詰まる展開となったこの試合で、ラルフ・ラングニック率いるオーストリア代表は2度リードしながらもグループステージ敗退の危機に直面した。 グループJ最終戦のカンザスシティでは、あらゆる展開が起きた。試合は3－3の引き分けとなり、両チームがベスト16進出を決めた。オーストリアは7月2日21時（ロサンゼルス）にスペインと、北アフリカ代表は7月3日（バンクーバー）にスイスと対戦する。
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アルジェリア対オーストリアは3－3の激闘で両チームともベスト16進出。カラジッチのゴールがランニック監督の敗退を回避し、イランは悔しい結果に。
果たせなかった復讐
この試合は「砂漠のキツネ」アルジェリア代表にとって、1982年大会で「ヒホンの恥」と呼ばれた屈辱を晴らす機会だった。 ――スペインのこの都市で西ドイツにわずか1-0で敗れたオーストリアが、得失点差の劣勢によりアルジェリアを敗退に追い込んだ事件）――で雪辱を果たす絶好の機会となるはずだったが、前半28分に元インテル所属のマルコ・アルナウトヴィッチが先制点を挙げた。アラバのアシストから今大会2得点目を決めたアルナウトヴィッチは、クリスティアーノ・ロナウド、 レオ・メッシ、カメルーンのロジェ・ミラに続き、37歳以上でW杯2得点を挙げた選手となった。前半終了間際、アルジェリアはヴェローナ所属ベルガリの鮮やかな一撃で同点に追いついた。
マフレズの活躍でオーストリアがイランを破る
試合が動いたのは後半。55分、サビッツァーがペナルティエリアから正確なシュートでオーストリアが再びリード。しかし5分後、元ローマのアウアールがアシストし、「永遠の」リヤド・マフレズが同点弾をマーク。 その後はアディショナルタイムまで動きがなかったが、マフレズが再び決めて3－2。この瞬間、アルジェリアは2位でベスト16進出、オーストリアは敗退となった。さらに3位のイランも イランのプレーオフ進出の可能性を残した。しかし96分、カラジッチが同点弾をマーク。3－3で試合は終わり、オーストリアとアルジェリアがそろって次ラウンドへ進んだ。
試合記録
アルジェリア対オーストリア 3-3
得点者：28分 アルナウトヴィッチ（オーストリア）、前半45分 ベルガリ（アルジェリア）、55分 サビッツァー（オーストリア）、60分・93分 マフレズ（アルジェリア）、96分 カラジッチ（オーストリア）
アルジェリア：ベンボット・O、ベルガリ・R（後半26分シェルギ・S）、 マンディA、ベンセバイニR、ハジャムJ（後半26分よりアイト＝ヌリR）、チャイビF、ベンタレブN、マフレズR、マザI、アウアルH（後半45分+4よりゲジェミスF）、グイリA（後半26分よりベライドZ）。 監督：ペトコヴィッチ・V。
オーストリア：シュラーガー・A.、ポッシュ・S.、リエンハルト・P.、アラバ・D.（後半17分よりダンソ・K.）、ムウェネ・P.（後半45分+5よりカラジッチ・S.）、ザイヴァルト・N.、シュラーガー・X. （後半1分よりグリリッチ F.）、ライマー K.、シュミット R.（後半1分よりヴァナー P.）、サビッツァー M.、アルナウトヴィッチ M.（後半1分よりグレゴリッチ M.）。監督：ラングニック R.。
主審：タンタシェフ
警告：アルナウトヴィッチ（オーストリア）
退場：なし