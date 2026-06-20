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アルジェリアは、ワールドカップ開幕戦でアルゼンチンのリオネル・メッシとアレクシス・マカリスターが退場すべきだったと主張し、FIFAに申し立てを行った。
審判への正式な苦情が提出された
アルジェリアサッカー連盟は、カンザスシティで行われたグループJの試合で、ポーランド人主審シモン・マルチニアックの判定に異議を唱えた。30分には相手キャプテンがスパイクを立ててアイッサ・マンディに危険なタックルをした。また、マック・アリスターがイブラヒム・マザに肘打ちをしたにもかかわらず罰を受けなかったとも指摘した。
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マネージャーが物議を醸した出来事について言及
サッカーの統括団体は調査中の件について公式見解を示していない。一方、技術スタッフはピッチ上で懲戒措置が取られないことに強い不満を表明した。アルジェリア代表のウラジミール・ペトコビッチ監督は「仮定の事態にコメントしても意味はないが、私を含め誰もがその場面を見た」と語った。
トレブルが歴史的快挙を達成
対戦相手は激怒したが、伝説的フォワードにとっては記念すべき夜だった。代表200試合を達成し、ミロスラフ・クローゼの大会最多16得点に並んだ。 『The Athletic』によると、匿名の関係者は、こうしたファールが罰せられない中で選手たちが十分な保護を受けられなかったことに対し、サッカー連盟が依然として強い憤りを感じていると明かした。それでも、キャプテンのハットトリックがチームに歴史的な3ポイントをもたらした。
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グループの進捗は依然として客観的である
南米の強豪は、グループJのオーストリア戦とヨルダン戦に迅速に集中し、早期の決勝トーナメント進出を確実にする必要がある。ピッチ上の規律を保ちつつ、外部からの批判をかわし、攻撃の勢いを維持することが、現王者の最優先課題だ。