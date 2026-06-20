対戦相手は激怒したが、伝説的フォワードにとっては記念すべき夜だった。代表200試合を達成し、ミロスラフ・クローゼの大会最多16得点に並んだ。 『The Athletic』によると、匿名の関係者は、こうしたファールが罰せられない中で選手たちが十分な保護を受けられなかったことに対し、サッカー連盟が依然として強い憤りを感じていると明かした。それでも、キャプテンのハットトリックがチームに歴史的な3ポイントをもたらした。