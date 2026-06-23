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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

アルジェリアがワールドカップ初出場のヨルダンを破り、アミン・グイリが終盤に決勝ゴールを決めた。

ワールドカップ
ヨルダン 対 アルジェリア
ヨルダン
アルジェリア
アミーヌ・グイリ

サンフランシスコで行われたグループJの試合で、アルジェリアは終盤にアミン・グイリが得点し、ヨルダンを2-1で逆転勝利した。前半は精彩を欠いたが、セットプレーで流れを変えた。ヨルダンは初出場での敗退が決まった。

  • ヨルダンの好スタートも、アルジェリアの逆転で消えた。

    ヨルダンは開始早々、ニザール・アル・ラシュダンのヘディングが枠を外れ好機を逃した。前半はアルジェリアがボールを支配しリヤド・マフレズが活躍したが、GKヤズィード・アブライラが再三のシュートを阻止した。

    ボールを保持できない時間が長かったが、ヨルダンは36分に先制。ラミズ・ゼルキが危険エリアでボールを失い、アル・ラシュダンが右アウトサイドで突き放した。

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  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    カムバックの始まり

    ハーフタイムにウラジミール・ペトコヴィッチ監督が選手を交代し、アルジェリアの攻勢が強まった。69分、マフレズのインスイングコーナーをベンブアリが頭で押し込み同点。さらに10分後、またもコーナーから混戦となり、グイリが押し込んで逆転。アルジェリアが2–1でヨルダンを下した。

  • セットプレーがアルジェリアの勝ち残りの望みを繋ぐ

    この勝利でアルジェリアはグループJの勝ち抜け争いに踏みとどまった。ボールを支配しながらも、粘る相手を破ったのはセットプレーからの2得点だった。

    一方、ヨルダンはこの敗戦で次ラウンド進出の望みが消えた。初出場の彼らは、組織力と粘り強さを見せ、経験豊富な相手に善戦した。2試合で勝ち点0でも、そのパフォーマンスは敬意に値する。

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    グループJは決着がついた

    アルジェリアはオーストリアとのグループ最終戦に臨む。結果が予選突破を左右する。ペトコビッチ監督率いるチームは逆境から立ち直ったが、この大一番ではより鋭いプレーが求められる。

    ヨルダンはダラスでグループ首位のアルゼンチンと対戦し、グループステージで大会を終わるが、初出場での経験は大きな一歩となる。

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