アルジェリアがワールドカップ初出場のヨルダンを破り、アミン・グイリが終盤に決勝ゴールを決めた。

ヨルダンは開始早々、ニザール・アル・ラシュダンのヘディングが枠を外れ好機を逃した。前半はアルジェリアがボールを支配しリヤド・マフレズが活躍したが、GKヤズィード・アブライラが再三のシュートを阻止した。

ボールを保持できない時間が長かったが、ヨルダンは36分に先制。ラミズ・ゼルキが危険エリアでボールを失い、アル・ラシュダンが右アウトサイドで突き放した。