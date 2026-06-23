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アルジェリアがワールドカップ初出場のヨルダンを破り、アミン・グイリが終盤に決勝ゴールを決めた。
ヨルダンの好スタートも、アルジェリアの逆転で消えた。
ヨルダンは開始早々、ニザール・アル・ラシュダンのヘディングが枠を外れ好機を逃した。前半はアルジェリアがボールを支配しリヤド・マフレズが活躍したが、GKヤズィード・アブライラが再三のシュートを阻止した。
ボールを保持できない時間が長かったが、ヨルダンは36分に先制。ラミズ・ゼルキが危険エリアでボールを失い、アル・ラシュダンが右アウトサイドで突き放した。
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カムバックの始まり
ハーフタイムにウラジミール・ペトコヴィッチ監督が選手を交代し、アルジェリアの攻勢が強まった。69分、マフレズのインスイングコーナーをベンブアリが頭で押し込み同点。さらに10分後、またもコーナーから混戦となり、グイリが押し込んで逆転。アルジェリアが2–1でヨルダンを下した。
セットプレーがアルジェリアの勝ち残りの望みを繋ぐ
この勝利でアルジェリアはグループJの勝ち抜け争いに踏みとどまった。ボールを支配しながらも、粘る相手を破ったのはセットプレーからの2得点だった。
一方、ヨルダンはこの敗戦で次ラウンド進出の望みが消えた。初出場の彼らは、組織力と粘り強さを見せ、経験豊富な相手に善戦した。2試合で勝ち点0でも、そのパフォーマンスは敬意に値する。
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グループJは決着がついた
アルジェリアはオーストリアとのグループ最終戦に臨む。結果が予選突破を左右する。ペトコビッチ監督率いるチームは逆境から立ち直ったが、この大一番ではより鋭いプレーが求められる。
ヨルダンはダラスでグループ首位のアルゼンチンと対戦し、グループステージで大会を終わるが、初出場での経験は大きな一歩となる。