2006年生まれの攻撃的ウイング、マクシミリアン・イブラヒモビッチは、移籍交渉中のためミラン・フトゥーロの合宿に招集されなかった。本日午前、AZアルクマールは公式チャンネルで、オランダでのレンタルから復帰したこの「父の跡を継ぐ」選手の加入を発表した。彼はレンタル期間中、アムステルダムのクラブのセカンドチームであるヨング・アヤックスでプレーしていた。
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アルクマールが正式に発表：ミランからマクシミリアン・イブラヒモビッチが加入。クラブの声明。
公式発表
AZアルクマールは公式声明で、イブラヒモビッチの息子マクシミリアンが「ヨングAZアルクマール」で再出発すると発表した。クラブは彼の怪我回復を待ってチームに合流させる方針だ。声明の要旨は以下の通り。
「マクシミリアン・イブラヒモヴィッチは軽度の怪我から回復次第、Jong AZに合流する。19歳のFWがいつピッチに復帰できるかは現時点では不明だ。復帰後はクラブの戦力となることを目指し、成長を続けるだろう」。
ミランからの発表
ACミランは、マクシミリアン・ズラタン・セーガー・イブラヒモヴィッチの移籍権をアルクマール・ザーンストリークへ完全移籍させたことを発表しました。
クラブはマキシの今後の活躍を祈念しています。
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