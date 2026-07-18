AZアルクマールは公式声明で、イブラヒモビッチの息子マクシミリアンが「ヨングAZアルクマール」で再出発すると発表した。クラブは彼の怪我回復を待ってチームに合流させる方針だ。声明の要旨は以下の通り。

「マクシミリアン・イブラヒモヴィッチは軽度の怪我から回復次第、Jong AZに合流する。19歳のFWがいつピッチに復帰できるかは現時点では不明だ。復帰後はクラブの戦力となることを目指し、成長を続けるだろう」。