2006年生まれの攻撃的ウイング、マクシミリアン・イブラヒモビッチは、移籍交渉中のためミラン・フトゥーロの合宿に招集されなかった。本日午前、AZアルクマールは公式チャンネルで、オランダでレンタル移籍中だったこの「親の跡を継ぐ選手」の加入を発表した。同選手はアムステルダムのクラブ、アヤックスのセカンドチーム「ヨング・アヤックス」でプレーしていた。
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翻訳者：
アルクマールが公式発表。ミランからマクシミリアン・イブラヒモビッチが加入。クラブの声明。
公式発表
AZアルクマールは公式声明で、イブラヒモビッチの息子マクシミリアンが「ヨングAZアルクマール」で再出発すると発表した。クラブは彼の怪我回復を待ってチームに合流させる予定だ。声明の要旨は以下のとおり。
「マクシミリアン・イブラヒモヴィッチは軽度の怪我から回復次第、Jong AZに合流する。19歳のFWがいつピッチに復帰できるかは現時点では不明だ。復帰後はクラブの戦力となることを目指し、成長を続けるだろう」。
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