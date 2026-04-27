アルヴァロ・アルベロアへの圧力が高まる中、グティは「全盛期を過ぎた」ジョゼ・モウリーニョの再招聘をレアル・マドリードに警告した。

2010～2013年のモウリーニョの初マドリード体制は、リーガ・エスパニョーラとコパ・デル・レイ制覇など、タイトルとドラマが交差した。退任時には不和があったが、本人は未完の課題が残り、スペイン最高峰でまだ勝てることを証明したいと復帰を志す。

一部の理事会は彼の経験値を評価し、この「帰郷」に賛同しているという。だが首脳陣は、彼に付きまとう「負の遺産」を警戒する。特にグティは、かつてモウリーニョを世界屈指の監督にした戦術が、現代サッカーでは通用しなくなっているのではないかと懸念している。