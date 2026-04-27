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アルヴァロ・アルベロアへの圧力が高まる中、グティは「全盛期を過ぎた」ジョゼ・モウリーニョの再招聘をレアル・マドリードに警告した。
グティ、モウリーニョの復帰に疑問
アルベロアへの圧力が高まる中、モウリーニョ電撃復帰の噂が過熱している。だがレアル・マドリードのレジェンド、グティは「今は彼の全盛期ではない」と語り、ポルトガル人監督の復帰に否定的な見解を示した。
現在ベンフィカを率いるモウリーニョの2度目の就任の可能性について、49歳のグティは『マルカ』の取材にこう語った。「モウリーニョは偉大な監督だが、全盛期は過ぎた。フェネルバフチェから移籍したばかりで、ベンフィカを引き受けた時期も厳しかった。彼より状態の良い監督がいるので、私はそちらを選ぶ」
- AFP
スペインの首都に残された未解決の問題
2010～2013年のモウリーニョの初マドリード体制は、リーガ・エスパニョーラとコパ・デル・レイ制覇など、タイトルとドラマが交差した。退任時には不和があったが、本人は未完の課題が残り、スペイン最高峰でまだ勝てることを証明したいと復帰を志す。
一部の理事会は彼の経験値を評価し、この「帰郷」に賛同しているという。だが首脳陣は、彼に付きまとう「負の遺産」を警戒する。特にグティは、かつてモウリーニョを世界屈指の監督にした戦術が、現代サッカーでは通用しなくなっているのではないかと懸念している。
アルベロア、危機一髪
アルベロア監督の下で続いた不振が、交代劇の引き金となった。リーガ・エスパニョーラは残り5試合。バルセロナが首位を独走する一方、レアル・マドリードは2年連続の無冠危機に直面している。成功がすべてとされるクラブでは、こうした結果が監督交代につながる。
結果至上主義のペレス会長の下、アルベロアの座は依然として危うい。モウリーニョ側との正式交渉は始まっていないが、リーグ戦で失敗すれば夏に監督交代があるとの見方が強い。
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ペレスの現在の候補リスト
モウリーニョは有名だが、スペインの首都で注目される有力候補は彼だけではない。マドリードの理事会は現在、世界クラスの選手たちが集まるチームを率いるにふさわしい人物を探している。グティの発言は、クラブのトップがより現代的な選択肢に目を向けていることを示している。
ユルゲン・クロップやマウリシオ・ポチェッティーノも、クラブ再建を望むペレス会長の有力候補であり続ける。会長がモウリーニョ復帰に賭けるか、グティの警告に耳を傾けるか、結論は出ていない。