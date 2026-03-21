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アルヴァロ・アルベロアが明かしたところによると、ジュード・ベリンガムが6週間の離脱を経て、レアル・マドリードのダービー戦に復帰する。
ベリンガム、巻き返しへ
アルベロアは、過去6週間の試合を欠場していたベリンガムが、レアル・マドリードに復帰する準備が整っていることを明らかにした。このイングランド代表選手は、トゥヘル監督によって、ウルグアイおよび日本との親善試合に向けた代表招集を受けた。アルベロアは、出場時間が不足しているにもかかわらず、トゥヘル監督が彼を選出した決定について、何ら問題はないと強調している。 このミッドフィルダーは、週半ばに行われたチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦のためにマンチェスターへ遠征したが、試合には出場しなかった。しかし、アルベロアは現在、彼がコンディションを整えており、アトレティコ戦に出場可能であることを確認した。
「彼は出場可能で、明日のメンバー入りするだろう」とアルベロアは語った。「出場するかどうかは様子を見よう。そうなると思う。ピッチで彼を見るのが楽しみだ。彼は知性ある選手で、どんな局面でも何をすべきか分かっている。明日、彼がチームを助ける準備ができていることを嬉しく思う」
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ムバッペは100％
ベリンガムに加え、アルベロアも、週半ばのマンチェスター・シティ戦で途中出場を果たしたキリアン・ムバッペが、現在は「100％のコンディション」にあることを確認した。イングランド人のチームメイト同様、ムバッペも代表に招集されており、今後の親善試合でブラジルやコロンビアと対戦するフランス代表の一員としてプレーする予定だ。
アルベロアは次のように付け加えた。「（ムバッペが）復帰したその日から100％の状態になると言っていた。マンチェスターでの試合で、彼が走り回っていたのを見ればわかる。彼は万全であることを示した。私は彼に絶対的な自信を持っている…彼は100％の状態だ。」
代表招集について具体的に問われると、彼はこう答えた。「素晴らしいことだと思う。彼は出場可能だし、我々のチームでもプレーしている。だから、彼が代表に合流することには何の問題もない……ベリンガムやムバッペのような選手なら、代表に招集されないはずがない。ワールドカップまであと数ヶ月だ。その状況は十分に理解している。」
アルベロア、アトレティコ戦に向けて「調整」
レアルは今シーズン序盤、アトレティコに2-5で敗れ、この痛烈な敗戦が優勝争いに大きな打撃を与えた。アルベロア監督率いるチームは現在、首位のバルセロナに4ポイント差をつけられており、監督は今回勝利を収めるためには戦術を微調整しなければならないと認めている。
彼は次のように付け加えた。「いくつかの調整を行うつもりだ。もちろん、ブラヒム・ディアスとプレーするのと、ムバッペやジュード、チアゴ・ピタルチとプレーするのは同じではない……しかし、彼らは長年にわたりトップクラスの選手であり、チームのために働くことが何を意味するかを知っている。」
また、彼はディフェンダーのアントニオ・ルディガーを称賛する時間も取ったが、彼に新契約が提示されるかどうかについては明言を避けた。
アルベロアは次のように語った。「そういう話には触れたくない。クラブも選手も尊重しているし、彼ら同士で合意に達する必要がある。だが、ルディガーの像を作って自分の庭に置きたいくらいだ……彼については、称賛の言葉しか出てこない。」
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次は何が待っているのでしょうか？
レアルは日曜日にアトレティコと対戦し、ハンジ・フリック監督率いるリーガ首位のチームとの差を縮めようとする。その後、ベリンガムとムバッペはそれぞれの代表チームに合流する予定で、シーズン終了後の2026年ワールドカップに向けた準備が本格化していく。
ベリンガムのイングランド代表チームメイトであるジョーダン・ヘンダーソンは、このミッドフィルダーが大会でのイングランドの勝機を握る鍵になると確信している。
彼は次のように語った。「彼は本当に特別な選手だ。正直なところ、この代表チームには特別な選手が何人かいる。だが、ジュードに関しては、彼が初めて代表に招集された時から、誰もが彼が特別な選手だと分かっていたと思う。 彼のトレーニングへの取り組み方、サッカーを中心に据えた生き方、この競技への愛、向上心、そしてピッチ上で発揮する能力。彼は世界クラスの選手だ。多くの話題や見出しが生まれるだろうが、彼にとってはただサッカーに集中することだけが重要なんだ。」
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