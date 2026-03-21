アルヴァロ・アルベロアが明かしたところによると、ジュード・ベリンガムが6週間の離脱を経て、レアル・マドリードのダービー戦に復帰する。

アルベロアは、過去6週間の試合を欠場していたベリンガムが、レアル・マドリードに復帰する準備が整っていることを明らかにした。このイングランド代表選手は、トゥヘル監督によって、ウルグアイおよび日本との親善試合に向けた代表招集を受けた。アルベロアは、出場時間が不足しているにもかかわらず、トゥヘル監督が彼を選出した決定について、何ら問題はないと強調している。 このミッドフィルダーは、週半ばに行われたチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦のためにマンチェスターへ遠征したが、試合には出場しなかった。しかし、アルベロアは現在、彼がコンディションを整えており、アトレティコ戦に出場可能であることを確認した。

「彼は出場可能で、明日のメンバー入りするだろう」とアルベロアは語った。「出場するかどうかは様子を見よう。そうなると思う。ピッチで彼を見るのが楽しみだ。彼は知性ある選手で、どんな局面でも何をすべきか分かっている。明日、彼がチームを助ける準備ができていることを嬉しく思う」