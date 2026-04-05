アラブ最高のゴールキーパーについて語る際、エッサム・ハダリーやバドゥ・ザキといった名前が必ず挙がってくる。彼らはアラブおよびアフリカのゴールキーパー史において、画期的な存在だからだ。

「高き壁」ハドリーは、並外れた長寿と数々の記録を兼ね備えている。中でも際立つのは、エジプト代表としてアフリカネイションズカップを4度制覇した実績だ。さらに、ワールドカップ史上最年長の出場選手となったほか、アル・アハリでアフリカおよび国内タイトルを数多く獲得している。

一方、バドゥ・ザキは、数十年にわたりモロッコ史上最高のゴールキーパーと見なされてきた。彼は、アラブ人として初めて、またアフリカ人としては2人目となるアフリカ年間最優秀選手賞（1986年）を受賞したほか、モロッコをメキシコW杯での伝説的な活躍へと導き、ワダドや代表チームでも大きな足跡を残した。

近年、ボノの名もこの議論で強力なライバルとして浮上している。一部の専門家は、欧州、ワールドカップ、アフリカでの実績から、彼がモロッコサッカー史上最も重要なゴールキーパーになったと見なしている。一方で、ザキの遺産にはまだ及ばないものの、少なくとも第一線に並んだと見る向きもある。

注目すべきは、この議論がゴールキーパーのスターたち自身の間にも波及したことだ。エッサム・ハダリは最近、公開メッセージを通じて、現在ボノをモハメド・エル・シャナウィと並ぶ最高のアラブ人およびアフリカ人ゴールキーパーと見なしていると明言し、モロッコ人ゴールキーパーがピラミッドの頂点に位置することを率直に認めた。