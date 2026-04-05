2026年4月5日、伝説のゴールキーパーであり、栄光の歴史に金字でその名を刻んだ人物を祝う日がやってくる。それはヤシン・ブノーの35回目の誕生日である。
35年間は、モロッコのピッチから始まり、セビージャでヨーロッパの頂点に触れ、アル・ヒラルでアラブのスターとしてのキャリアを完成させ、モロッコ代表として世界サッカー史に忘れられない一章を刻んだ、非凡な上昇の旅路であった。
2026年4月5日、伝説のゴールキーパーであり、栄光の歴史に金字でその名を刻んだ人物を祝う日がやってくる。それはヤシン・ブノーの35回目の誕生日である。
35年間は、モロッコのピッチから始まり、セビージャでヨーロッパの頂点に触れ、アル・ヒラルでアラブのスターとしてのキャリアを完成させ、モロッコ代表として世界サッカー史に忘れられない一章を刻んだ、非凡な上昇の旅路であった。
ボノはワダド・ビダウィでキャリアをスタートさせ、早い段階から国内および大陸のタイトルを争う激戦を経験した後、アトレティコ・マドリードを経てサラゴサ、ジローナへと渡り、ヨーロッパへと旅立った。
ラ・リーガではジローナでトップクラスのゴールキーパーとしての地位を確立した後、セビージャに移籍し、ヨーロッパにおけるアラブ人選手の成功物語の一つを築き上げた。ヨーロッパリーグで2度の優勝を果たし、目覚ましい記録を残したことで、2021-2022シーズンのラ・リーガ最優秀ゴールキーパーに贈られるサモラ賞を受賞した。
セビージャでは、ボノはビッグマッチの守護神としての名声を確立し、欧州の舞台で輝きを放ち、欧州の強豪を次々と撃破した。これにより、数々の投票で世界最高のゴールキーパーの一人として個人タイトル獲得への道が開かれ、冷静で精神的に強く、ヘディングやPKの処理に長けたゴールキーパーとしてのイメージを確固たるものにした。
ボノの名が世界的な舞台で真に爆発的に知られるようになったのは、2022年カタール・ワールドカップでのことだった。彼は、アラブ・アフリカ諸国史上初めてとなるモロッコの準決勝進出において、中心的な役割を果たした。
特にスペインとのPK戦で見せた決定的なセーブは、彼をモロッコの国民的英雄とし、現代ワールドカップ史上最も素晴らしい物語の一つを紡いだ世代の象徴とした。また、大会最多のクリーンシートを記録したことも特筆すべき点だ。
このワールドカップは、ボノに国民的な名声をもたらしただけでなく、同時代の最高のゴールキーパーをめぐる議論に彼の名を刻み込み、アラブのファンに、ヨーロッパのスタイルと現代的な戦術を兼ね備えた、この地域の伝説的なゴールキーパーたちの現代的な継承者としての姿を見せつけた。
ボノは、モロッコで開催された2025年アフリカネイションズカップで再び自国の旗手として戻り、ほぼ完璧な大会を繰り広げ、「アトラスの黒豹」を決勝へと導いた。
ベテランGKはその活躍が評価され、大会最優秀GK賞を受賞した。決勝進出への道のりでまさに「岩」のような存在であり、特に準決勝のナイジェリア戦でのPK戦での活躍が際立ち、個人としての輝かしい大陸タイトルをそのキャリアに加えた。
その後、モロッコの異議申し立てが認められ、CAFの決定により同国が大陸王者に認定されたという朗報が届いた。セネガルはこの決定に対しスポーツ仲裁裁判所へ異議を申し立てているが、紛争の結果がどうであれ、大会におけるブノーの輝かしい活躍が消えることはなく、それは彼が現時点で最高のアラブ人ゴールキーパーであるという地位を確固たるものにした。
2023年夏にアル・ヒラルへの移籍を決断したのは、欧州での栄光とアラブ世界での存在感を結びつけるための計算された一歩だった。同クラブは、国内、大陸、そして世界のあらゆる大会で優勝を争うことを基盤とした壮大なプロジェクトを掲げている。
アル・ヒラルでも、ボノは引き続き素晴らしいパフォーマンスを見せ、数々の重要な局面で決定的な役割を果たした。中でも特に際立っていたのは2025年のクラブワールドカップで、レアル・マドリード戦のアディショナルタイムにPKを阻止し、準々決勝ではマンチェスター・シティ戦において一連の驚異的なセーブで歴史的な勝利に貢献した。
こうした活躍により、彼は世界およびアラブのメディアから広く称賛され、アフリカ大陸やアラブ世界だけでなく、現在世界で最も優れたゴールキーパーの一人であると多くの人が認めるようになった。
アラブ最高のゴールキーパーについて語る際、エッサム・ハダリーやバドゥ・ザキといった名前が必ず挙がってくる。彼らはアラブおよびアフリカのゴールキーパー史において、画期的な存在だからだ。
「高き壁」ハドリーは、並外れた長寿と数々の記録を兼ね備えている。中でも際立つのは、エジプト代表としてアフリカネイションズカップを4度制覇した実績だ。さらに、ワールドカップ史上最年長の出場選手となったほか、アル・アハリでアフリカおよび国内タイトルを数多く獲得している。
一方、バドゥ・ザキは、数十年にわたりモロッコ史上最高のゴールキーパーと見なされてきた。彼は、アラブ人として初めて、またアフリカ人としては2人目となるアフリカ年間最優秀選手賞（1986年）を受賞したほか、モロッコをメキシコW杯での伝説的な活躍へと導き、ワダドや代表チームでも大きな足跡を残した。
近年、ボノの名もこの議論で強力なライバルとして浮上している。一部の専門家は、欧州、ワールドカップ、アフリカでの実績から、彼がモロッコサッカー史上最も重要なゴールキーパーになったと見なしている。一方で、ザキの遺産にはまだ及ばないものの、少なくとも第一線に並んだと見る向きもある。
注目すべきは、この議論がゴールキーパーのスターたち自身の間にも波及したことだ。エッサム・ハダリは最近、公開メッセージを通じて、現在ボノをモハメド・エル・シャナウィと並ぶ最高のアラブ人およびアフリカ人ゴールキーパーと見なしていると明言し、モロッコ人ゴールキーパーがピラミッドの頂点に位置することを率直に認めた。
こうした輝かしい実績にもかかわらず、ボノはここ数週間、アル・ヒラルで著しい不安定さを露呈しており、サウジ・リーグの優勝争いに影響を及ぼした不振を受けて、自身や守備陣への批判にさらされている。
直近のタアウーン戦での引き分けでは、アル・ヒラルがクロスやヘディングから2失点を喫し、ゴールキーパーと守備陣の両方に対する批判の声が上がった。チームが空中戦に苦戦していることや、守備陣がペナルティエリアを適切に守れていないことなどが指摘されている。
一部の分析では、ポジション取りやボールへの対応において、ボノに失点の一部の責任があるとの見方がある一方、根本的な問題は守備陣のポジショニングの悪さや集団的なミスの多さにあり、ゴールキーパー個人の不手際というよりは、チーム全体の問題であるとの指摘もある。
さらに、ボノは今シーズンの一部期間、肩や太ももの筋肉の怪我に悩まされ、いくつかの試合を欠場していた。これは、どんな一流のゴールキーパーであっても常に「リズムを取り戻す」段階に置かれ、それに伴う自然な不安定さが生じ得ることを意味する。
ファンの不安はアル・ヒラルにとどまらず、2026年ワールドカップに向けて準備を進めるモロッコ代表にも及んでいる。同代表はブラジル、スコットランド、ハイチという強豪がひしめくグループに入り、初戦では「セレスオー」との激戦が待ち受けている。
モロッコ人がこう疑問を抱くのは当然だろう。クラブでの不安定な状態が代表チームにまで波及し、この最高峰の大会を前に正GKの自信に影響を与える可能性はあるのか？
その答えは、懸念よりもむしろ安心感に傾く可能性が高い。ボノは長年にわたり、クラブでの出来事と代表でのパフォーマンスを明確に区別できるゴールキーパーであることを証明してきた。むしろ、直近のワールドカップやアフリカネイションズカップで見られたように、最も困難な局面において「アトラスの黒豹」の一員としてレベルをさらに引き上げてきたことさえある。
また、代表チームはアフリカでも屈指の結束力を持つ守備陣を擁しており、バックラインのほとんどの選手が豊富な経験を持っているため、ボノにとっては、クロスに対する守備のミスが繰り返されるアル・ヒラルでの状況に比べ、より安定した環境が整っていると言える。
アル・ヒラルに関しては、ファンも、ボノのような一流のゴールキーパーであっても、ヨーロッパのトップゴールキーパーたちと同様に、時折調子の波があることを理解している。そして、その評価は数週間のパフォーマンスではなく、シーズンを通じた長期的な活躍によって決まるものである。
今シーズンの数字を見れば、セーブ率やクリーンシートの数において、彼は依然としてリーグで影響力のあるゴールキーパーの一人である。また、AFCチャンピオンズリーグやFIFAクラブワールドカップでの彼の重要な試合は、ファンの記憶に鮮明に残っており、一時的な不安はあるものの、彼への信頼は揺るぎない。
チーム全体の守備の課題が解決され、彼が完全なコンディションを取り戻せば、ボノはアル・ヒラルで再び輝きを取り戻す可能性が高い。特に、彼の穏やかな性格と豊富な経験は、メディアよりもピッチ上で結果を出すタイプのゴールキーパーであることを示しているからだ。
ヤシン・ブノは今日、文字通りの意味で伝説的なアラブ人、そしてモロッコ人ゴールキーパーである。セビージャでの欧州での栄光、モロッコ代表としてのワールドカップやアフリカネイションズカップでの活躍、そしてアル・ヒラルでの大規模なアラブでの経験を兼ね備えている。
現在の不安定さは、ワールドカップを目前に控え、アル・ヒラルのシーズンにおいて重要な局面にあるため懸念されるが、現時点では、偉大なゴールキーパーのキャリアにおける「自然な揺らぎ」に近く、衰えの始まりやパフォーマンスの決定的な低下とは言い難い。
ブノーの経歴、人柄、そしてこれまでの実績はすべて、「獅子」が「アトラスの黒豹」とアル・ヒラルの「首領」たちの巣を守るために、より猛々しく戻ってくることができること、そしてアラブのゴールキーパーの歴史において偉大な選手たちを追いかけることを続けられることを示唆している。
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