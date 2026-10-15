Getty Images Sport
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アリソン・ベッカー、サラーとネイマールがいなくてもリヴァプールとブラジル代表は「前に進む」と強調。象徴的な2人を「いつも恋しく思う」とも認める
アンフィールドの守護神、変わりゆく時代を受け入れる
クラブと代表でそれぞれ象徴的な存在を同時に失っても、アリソンの今後に対する楽観的な見方は揺らいでいない。サラーは今夏、正式にアンフィールドでの輝かしい9年間に幕を下ろした。在籍中に255ゴールを挙げた。一方、ネイマールは2026年ワールドカップ後に代表でのキャリアに終止符を打った。チームを支えてきた重要な選手たちの退場が大きな穴を残すことは否定できない。それでも、進行中のチーム再建は新時代への移行に不可欠だと捉えられている。
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チームの大黒柱がロッカールームについて語る
2人が去ったことで、アリソンはタイトル獲得と個々の卓越したプレーで一時代を築いたチームメイトを失った。サラーはマージーサイドで主要タイトルを8つ獲得し、ネイマールは80得点を挙げてブラジル代表の歴代最多得点者としての地位を確立した。
長年の仲間2人がいない新たな日々について、アリソンは 『ESPNブラジル』にこう語った。「もちろん、彼らはクラブや代表チームでプレーするとき、大きな力になってきたし、今もなっている。プレーを続ける限り、これからも必ず力になるだろう。でも、歩みは続く。ブラジル代表も、リヴァプールも」
顔ぶれが変わっても両チームは前進できると確信するアリソンは、こう続けた。「リヴァプールは素晴らしいチームだ。新たな選手を獲得し、すでにとても良いスカッドがそろっている。ブラジル代表も引き続き戦力を刷新している。だから、物事は前に進んでいく」
温かな賛辞と将来への楽観的な見通しが重なる
サラーがトルコのトラブゾンスポルで7得点3アシストを挙げ、加入早々から活躍する一方、リヴァプールはブラッドリー・バルコラのチャンピオンズリーグでのハットトリックが生まれたLASK戦での6-3の勝利や、ビクトル・ムニョスのオサスナからの加入を受け、刷新した前線に手応えを感じている。
チームを去ったスター選手たちと共有した輝かしい思い出を懐かしむのは自然なことだと認め、アリソンは語った。「もちろん、私たちには懐かしむ気持ちがある。サッカーを愛する人にはそういう気持ちがあるから、あの選手たちがファンにもたらした素晴らしい瞬間をいつまでも振り返る。そして私たちは、彼らがいなくなったことをいつも寂しく思い、あの瞬間をもう一度味わいたいと思う」
- Branislav Racko
マージーサイドの強豪、厳しい秋を乗り切る
プレミアリーグで9位に低迷するアンドニ・イラオラ率いるチームにとって、最大の課題は、大黒柱サラーの活躍なしに安定した戦いを実現することだ。国内大会と大陸の大会が重なる過密日程の中で、バルコラの決定力とムニョスの鋭さは徹底的に試される。一方、ブラジル代表は歴代最多得点者を欠いて臨む今後の試合で、変わらぬ粘り強さを証明しなければならない。
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