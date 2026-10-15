2人が去ったことで、アリソンはタイトル獲得と個々の卓越したプレーで一時代を築いたチームメイトを失った。サラーはマージーサイドで主要タイトルを8つ獲得し、ネイマールは80得点を挙げてブラジル代表の歴代最多得点者としての地位を確立した。

長年の仲間2人がいない新たな日々について、アリソンは 『ESPNブラジル』にこう語った。「もちろん、彼らはクラブや代表チームでプレーするとき、大きな力になってきたし、今もなっている。プレーを続ける限り、これからも必ず力になるだろう。でも、歩みは続く。ブラジル代表も、リヴァプールも」

顔ぶれが変わっても両チームは前進できると確信するアリソンは、こう続けた。「リヴァプールは素晴らしいチームだ。新たな選手を獲得し、すでにとても良いスカッドがそろっている。ブラジル代表も引き続き戦力を刷新している。だから、物事は前に進んでいく」