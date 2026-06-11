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アリソンは「非常に困難な時期」の後、カルロ・アンチェロッティがブラジル代表をどう変えたかを語る。
アンチェロッティが導く新しい安らぎの時代
アンチェロッティ監督は今週土曜日、外国人として初めてブラジル代表をワールドカップに導く歴史的瞬間を迎える。チーム内での評価は極めて高い。2025年5月に代表を率いた同監督にとって、これはフルタイム監督としての初国際大会だ。合宿地バシング・リッジでアリソンは「アンチェロッティ就任後、雰囲気は一変した。彼は存在感があり、騒動なく仕事ができる環境を与えてくれる」と語った。
「このところは選手にとって厳しい時期でした。さまざまな要因で困難を痛感していましたが、アンチェロッティ監督の就任以来、状況は一変。彼は強い存在感を示しながらも、物議を醸すことなく、集中できる落ち着いた環境を与えてくれています」とリヴァプールのゴールキーパーは語った。
- AFP
経営陣とセレソンのプレッシャー
ブラジルが2026年大会の出場権を危うくする中、アンチェロッティ監督が就任した。グループCにはモロッコ、ハイチ、スコットランドがいる。3大会連続出場を目指す正GKアリソンは、アンチェロッティの謙虚さと戦術眼がチームの回復を導くと語る。
「彼は粘り強く謙虚で、適切なタイミングで的確な言葉を選ぶ知性を持っています。素晴らしい監督です。明確なサッカービジョンが私たちのプレースタイルを後押ししています。こうしたバランスがチームに好影響をもたらしています。 「彼がセレソン（ブラジル代表）の監督であることを心から喜び、感謝しているのが伝わってくる」とアリソンは付け加えた。さらに彼はこうも言った。「多くのタイトルを取ってもそれを誇示しない。誰もが認める実績があるのに、喜びと情熱を持ってここにいる。その立場には、大統領以上にプレッシャーがかかっているかもしれない」
- AFP
伝説的な師の影響
アンチェロッティが哲学を統括する一方、アリソンも長年のGKコーチで幼少期からの憧れであるクラウディオ・タファレルに感謝を示した。1994年W杯優勝経験を持つタファレルは、代表でもアンフィールドでも常にアリソンのそばにあり、ブラジルの輝かしい歴史と彼をつなぐ架け橋となった。
「6歳の頃、最も鮮明に覚えているのは1998年のオランダとの準決勝です。 父はケーキを自分の顔に押し付け、その姿が強く印象に残りました」と振り返る。 「タファレルと一緒に働けるのは光栄です。彼はゴールキーパーを目指す多くのブラジル人のアイドルであり、インスピレーションの源でした。子供の頃、私も『タファレェェェル…』と口ずさんだものです。 「彼は困難な時に私たちを支えてくれます。選手としての功績を超えた遺産を残してくれたのです。ゴールキーパーコーチとしてのタファレルの重要性は、まだ十分に認識されていないかもしれません。私のような選手が長く高いレベルを維持できているのは、彼のような有能なコーチがいるからです」
- AFP
ブラジル、6つ目の星を目指す
冷静沈着なGKが「困難な時期」と語った日々を乗り越え、ブラジルは再始動して大会に挑む。 過去2大会連続で準々決勝敗退、2002年以降優勝から遠ざかるチームは、不振脱却に必死だ。初戦は土曜にモロッコと会い、その後ハイチ、スコットランドと戦う。史上最多6回目の優勝が目標だ。