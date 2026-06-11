アリソンは「非常に困難な時期」の後、カルロ・アンチェロッティがブラジル代表をどう変えたかを語る。

アンチェロッティが哲学を統括する一方、アリソンも長年のGKコーチで幼少期からの憧れであるクラウディオ・タファレルに感謝を示した。1994年W杯優勝経験を持つタファレルは、代表でもアンフィールドでも常にアリソンのそばにあり、ブラジルの輝かしい歴史と彼をつなぐ架け橋となった。

「6歳の頃、最も鮮明に覚えているのは1998年のオランダとの準決勝です。 父はケーキを自分の顔に押し付け、その姿が強く印象に残りました」と振り返る。 「タファレルと一緒に働けるのは光栄です。彼はゴールキーパーを目指す多くのブラジル人のアイドルであり、インスピレーションの源でした。子供の頃、私も『タファレェェェル…』と口ずさんだものです。 「彼は困難な時に私たちを支えてくれます。選手としての功績を超えた遺産を残してくれたのです。ゴールキーパーコーチとしてのタファレルの重要性は、まだ十分に認識されていないかもしれません。私のような選手が長く高いレベルを維持できているのは、彼のような有能なコーチがいるからです」