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アリソンはユベントス移籍に前向きで、チャンピオンズリーグ出場を犠牲にしてもセリエAに復帰したいと考えている。
アリソンの妥協する姿勢
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、アリソンはユヴェントスへの移籍に同意した。チームはスパレッティ監督率いる下で苦戦し、6位に低迷。欧州最高峰の大会出場権を逃す危機にある。最終週、ACミラン、ローマ、コモのいずれかが躓けば出場権を得られる。
出場を逃すと最大6000万ユーロの収入減が見込まれるが、代理人はブラジル人GKがリーグ結果に関わらずトリノ移籍を強く希望していると強調している。
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アンフィールドに別れを告げる
日曜日のブレントフォード戦で、ベテランGKアリソンはリヴァプールでの8シーズンに別れを告げる。スロット監督は彼を先発させ、ファンに感謝を伝える機会を与える見込みだ。マージーサイドで過ごした時間の中で、アリソンはプレミアリーグ2回、FAカップ1回、カラバオカップ2回、クラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、チャンピオンズリーグ制覇に貢献した。
300試合以上に出場し今シーズンもチームの要だが、怪我とジョルジ・ママルダシュヴィリの台頭でポジションは危うくなった。この競争を受け、彼は今夏、古巣セリエAへの移籍を模索している。
友好的な解決策を見出す
選手本人は移籍の意思を明確にしているが、イングランドからイタリアへの移籍を成立させるには慎重な交渉が必要だ。アリソンは2027年6月まで契約が残っているため、ユヴェントスはプレミアリーグのクラブと移籍金で合意しなければならない。 本人を含む関係者は、彼の伝説的な地位にふさわしい敬意ある退団を目指している。迷走が続くトリノのクラブは、リーダーシップと実力を急ぐ。代表経験豊富な彼は再建の柱とされ、欧州トップを犠牲にしてでも移籍する意思を示した。その姿勢は、複雑な交渉を前進させる原動力となっている。
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これからどうなるのでしょうか？
アリソンは間もなくブラジル代表に合流し、ワールドカップに臨む。そのため、代理人は今後3週間で交渉を加速させ、大会前に移籍合意を目指す。この合意により、彼はイタリアのクラブでの長期的な将来を確保しつつ、代表に専念できる。