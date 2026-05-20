日曜日のブレントフォード戦で、ベテランGKアリソンはリヴァプールでの8シーズンに別れを告げる。スロット監督は彼を先発させ、ファンに感謝を伝える機会を与える見込みだ。マージーサイドで過ごした時間の中で、アリソンはプレミアリーグ2回、FAカップ1回、カラバオカップ2回、クラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、チャンピオンズリーグ制覇に貢献した。

300試合以上に出場し今シーズンもチームの要だが、怪我とジョルジ・ママルダシュヴィリの台頭でポジションは危うくなった。この競争を受け、彼は今夏、古巣セリエAへの移籍を模索している。