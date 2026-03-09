アリソンの負傷：リバプールにとって悪夢、正ゴールキーパーがガラタサライとのCL決勝トーナメント1回戦を欠場へ

確定した21人の代表メンバーは、経験豊富なスター選手と新進気鋭の若手選手が融合した構成となっているが、ママルダシュビリの控えとなるベテラン選手の不在が懸念材料だ。フレディ・ウッドマンが第3ゴールキーパーから昇格し、ママルダシュビリの控えとしてベンチ入りする。リオ・ングモハやトレイ・ニョニといった若手選手も遠征メンバーに名を連ねている。 レッドズはプレミアリーグでのウルブズ戦敗戦を含む国内での不安定な戦いにまだ苦しんでおり、アリソンの離脱はスロット監督の戦術構築へのプレッシャーをさらに増大させている。