アリソンの負傷：リバプールにとって悪夢、正ゴールキーパーがガラタサライとのCL決勝トーナメント1回戦を欠場へ
リヴァプールの練習場での惨事
アリソンは月曜日のトレーニングに参加したが、セッション終了時に不快感を感じたため、出場は回避される見込みだ。スロット監督にとってタイミングは特に厳しい。2年目のシーズンでリバプールの欧州制覇を目指す中での離脱となる。 ブラジル人GKは今季全大会通算32試合に出場し、金曜夜のFAカップ・ウルブズ戦（3-1勝利）でもゴールを守っていた。スロット監督はまた、月曜の練習を欠席したフェデリコ・キエーザも欠くことになり、第1戦に向けた攻撃陣の選択肢がさらに狭まる。
ママルダシュヴィリ、脚光を浴びる準備は整った
アリソンの不在により、ジョルジ・ママルダシュビリがリバプールでのキャリアで最大の試合にゴールキーパーとして起用される見込みだ。 バレンシアから2500万ポンドで加入したこのジョージア代表GKは、今シーズンアリソンの負傷離脱時に既に11試合に出場している。特筆すべきは、そのうち1試合が火曜日の対戦相手とのリーグ戦だったことだ。ママルダシュビリは今シーズン前半、イスタンブールでの試合で急遽出場を命じられ、1-0の接戦を落とした後半にアリソンの代役を務めた。
ガラタサライのホームアドバンテージ
リバプールが負傷者続出に苦しむ一方、ガラタサライはユヴェントスとの劇的なプレーオフ勝利を経て、自信に満ちた状態でこの対戦に臨む。しかしUEFA上訴委員会がイタリアでのファンによる不正行為を受け、チケット販売禁止処分を確定させたため、トルコの強豪はアンフィールドでの第2戦を声援のない環境で戦わねばならない。 一方、イスタンブールでの第1戦では、オカン・ブルク監督率いるチームが今大会前半の対戦でリヴァプールに挙げた1-0の勝利を再現しようと挑む中、会場の熱気はこれまでと同様に最高潮に達するだろう。
スロットの戦力層が試される
確定した21人の代表メンバーは、経験豊富なスター選手と新進気鋭の若手選手が融合した構成となっているが、ママルダシュビリの控えとなるベテラン選手の不在が懸念材料だ。フレディ・ウッドマンが第3ゴールキーパーから昇格し、ママルダシュビリの控えとしてベンチ入りする。リオ・ングモハやトレイ・ニョニといった若手選手も遠征メンバーに名を連ねている。 レッドズはプレミアリーグでのウルブズ戦敗戦を含む国内での不安定な戦いにまだ苦しんでおり、アリソンの離脱はスロット監督の戦術構築へのプレッシャーをさらに増大させている。
