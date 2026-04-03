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アリソンがPSG戦を欠場へ アルネ・スロット監督、リヴァプールのGKが長期離脱の可能性を示唆
アリソン、シーズン終盤を欠場
アリソンの波乱に満ちた今シーズンは、クラブにとって重要な時期に33歳の彼が新たな怪我に見舞われたことで、さらに暗い局面を迎えた。 このブラジル人選手は当初、練習中のトラブルによりガラタサライとのチャンピオンズリーグアウェイ戦を欠場したが、トッテナムとのプレミアリーグ戦およびその後の同トルコチームとの第2戦には復帰していた。しかし、同症状が再発したため、マンチェスター・シティとのFAカップ戦および欧州カップ戦準々決勝の2試合に出場できなくなった。
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スロットが長期離脱を認める
シティとの一戦を控えた記者会見で、スロット監督は今後数週間における正ゴールキーパーの出場状況について、厳しい見通しを明らかにした。同監督は、負傷が当初の懸念よりも深刻であることを明かし、復帰はプレミアリーグのシーズン終盤になる可能性が高いと示唆した。
ゴールキーパー陣に不運な事態が生じたものの、スロット監督は、最近欠場していたサラーについては出場可能であることを確認した。リヴァプールの指揮官は次のように語った。「[アリソン]もPSG戦には出場できない。[彼は]もう少し長く離脱することになる。シーズン終盤には復帰できる見込みだ。[サラー]は出場可能だ。昨日はチームと共にトレーニングを行い、今日もトレーニングに参加する予定で、明日の試合には出場できる。」
イサクが休養明けで復帰
アリソンの離脱は守備面での大きな懸念材料だが、イサックがフルトレーニングに復帰したことは、リヴァプールの攻撃陣にとって大きな朗報だ。このスウェーデン人FWは12月に脚を骨折して以来欠場していたが、クラブの医療スタッフは現在、慎重な復帰プロセスに注力している。
サラーも夏の退団を表明し、アンフィールドでの最後の数ヶ月を迎えている中、スロット監督は復帰した主力選手と長期離脱中の選手との複雑なバランスを調整している。彼は次のように付け加えた。「（イサクの）先発起用を期待するのは時期尚早だ。昨日は101日ぶりのトレーニングだった。彼に多くの出場時間を与えるには少し時間がかかるだろうが、コンディションを万全にするために適切な対応を確実に行うつもりだ。 彼がトレーニング場に復帰したのは良いことだ。ピッチに立たせられるようになれば、さらに良い。」
- AFP
チャンピオンズリーグの重要な一戦
リヴァプールは4月8日、パルク・デ・プランスへ遠征し、アリソンの経験に頼れない中でチャンピオンズリーグ王者と対戦することになり、戦術面での大きな試練に直面する。レッドズの守備陣は、PSGの強力な攻撃を執拗な攻勢の中で食い止めなければならない。そのわずか6日後には、アンフィールドでの勝敗を分ける第2戦が控えているからだ。