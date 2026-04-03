アリソンがPSG戦を欠場へ　アルネ・スロット監督、リヴァプールのGKが長期離脱の可能性を示唆

シティとの一戦を控えた記者会見で、スロット監督は今後数週間における正ゴールキーパーの出場状況について、厳しい見通しを明らかにした。同監督は、負傷が当初の懸念よりも深刻であることを明かし、復帰はプレミアリーグのシーズン終盤になる可能性が高いと示唆した。

ゴールキーパー陣に不運な事態が生じたものの、スロット監督は、最近欠場していたサラーについては出場可能であることを確認した。リヴァプールの指揮官は次のように語った。「[アリソン]もPSG戦には出場できない。[彼は]もう少し長く離脱することになる。シーズン終盤には復帰できる見込みだ。[サラー]は出場可能だ。昨日はチームと共にトレーニングを行い、今日もトレーニングに参加する予定で、明日の試合には出場できる。」