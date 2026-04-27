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アリシャ・レーマンやマヤ・ジャマ、KSI、アングリー・ジンジといったセレブリティコーチが『バラー・リーグUK』にもたらすものとは？ 元トッテナムで現ヤニテッドのスター選手が解説する。
イングランド代表主将ケインの元チームメイトが「バラー・リーグ」で活躍中。
ドイツで始まり、スイス代表でWSLのスター、レーマンが参加した「バラー・リーグ」が2025年にイギリスに上陸。2シーズンの熱戦の結果、SDS FCとウェンブリー・レンジャーズが優勝した。
2026年、新チームと監督が加わり、頂点争いが本格化。トッテナムやレイトン・オリエントでハリー・ケインとプレーしたM’ポクも、6人制の舞台で新風を吹き込んでいる。
KSI、エルバ、アングリー・ジンジはBaller League UKに何をもたらすのか？
有名人コーチがリーグにもたらすものについて、バラー・リーグでの冒険を満喫している元コンゴ民主共和国代表のM’PokuはGOALに語った。「彼らはエンターテインメントと良い雰囲気を運び、若い世代に親しみやすい新しい要素をもたらす。だからリーグにもファンにも良いことだ。 ファンにもサッカー自体にも良い影響だ。これはサッカーの新しい時代であり、まったく別のゲームなんだ」
M’PokuはYanitedでYouTubeのAngry Gingeの下でプレーする。先週、KSIとPRIME FCに大敗した際、リアリティ番組『I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here』の優勝者である彼が選手たちに過激なチームトークを浴びせたことについて、彼は「不満だったのは彼だけじゃない。 8－1で負けたら、誰だって怒る。
でも大丈夫。加入したときは彼のことをよく知らなかった。サム・コックスのほうが有名だったし、彼については少しずつ知っていった。サムは彼がどんなに良い人で、みんなのために尽くしてくれるかを話してくれた。
「結果は良くなかったが、前を向く。チームは良いサッカーをしているし、シーズン最初から良いプレーが続いている。あの試合は悪夢だったが、立ち直る」
KSIはレノックス＆マックがレックサムで果たした成功を再現できるか？
前回の対戦では、KSIがM’Pokuにとって手強い相手であることを証明した。イギリス版『ゴット・タレント』の審査員でインフルエンサーでもある彼は、ナショナル・リーグ・サウスに所属するダゲナム・アンド・レッドブリッジを買収し、サッカーチームのオーナーとしても活動している。
現地では『ウェルカム・トゥ・レックサム』に対抗するドキュメンタリーの制作が計画されている。シードメンとミスフィッツの共同創設者である彼が、EFLの各ディビジョンで新たな道を切り拓くという点で、ライアン・レイノルズやロブ・マックに匹敵できるかと問われると、M’Pokuは次のように答えた。「そんなユーチューバーたちのことは全然知らないよ！『バラー・リーグ』に参加して、彼らの姿を少し見るようになってから知ったんだ。
彼がダゲナムを買収したのは知っているが、クラブ経営は容易ではない。成功するには適材を揃える必要がある。彼の成功を願っている」
- Baller League UK
2026年、Baller League UKの王座は誰の手に？
KSIは複数の事業で成功を収め、サッカー界でも実力を示そうとしている。さらにバラー・リーグUKの王座も狙う。
M’Pokuらスポーツ、音楽、映画のスターが立ちはだかる。優勝トロフィーを争う候補者が続々と登場し、熾烈な戦いが繰り広げられる。
「バラー・リーグ」は毎週月曜17時、www.youtube.com/@BallerLeagueUKで生配信される。