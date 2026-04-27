有名人コーチがリーグにもたらすものについて、バラー・リーグでの冒険を満喫している元コンゴ民主共和国代表のM’PokuはGOALに語った。「彼らはエンターテインメントと良い雰囲気を運び、若い世代に親しみやすい新しい要素をもたらす。だからリーグにもファンにも良いことだ。 ファンにもサッカー自体にも良い影響だ。これはサッカーの新しい時代であり、まったく別のゲームなんだ」

M’PokuはYanitedでYouTubeのAngry Gingeの下でプレーする。先週、KSIとPRIME FCに大敗した際、リアリティ番組『I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here』の優勝者である彼が選手たちに過激なチームトークを浴びせたことについて、彼は「不満だったのは彼だけじゃない。 8－1で負けたら、誰だって怒る。

でも大丈夫。加入したときは彼のことをよく知らなかった。サム・コックスのほうが有名だったし、彼については少しずつ知っていった。サムは彼がどんなに良い人で、みんなのために尽くしてくれるかを話してくれた。

「結果は良くなかったが、前を向く。チームは良いサッカーをしているし、シーズン最初から良いプレーが続いている。あの試合は悪夢だったが、立ち直る」



