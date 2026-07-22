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Alisha Lehmann LeicesterGetty
Donny Afroni

翻訳者：

アリシャ・レーマンはWSL 2への降格を受け、プレシーズントレーニングのためレスターに戻った。

アリーシャ・レーマン
レスター・シティWFC
WSL

レスター・シティが2部での戦いに備え始めた中、アリシャ・レーマンが同クラブのベルヴォア・ドライブ練習施設に正式に復帰した。女子スーパーリーグからの痛恨の降格を経て、このスイス代表選手は、1部への即座の復帰を固く決意したチームを率いている。

  • ベルヴォア・ドライブで救出作戦が始まる

    レスター・シティ・ウィメンがプレシーズンを開始し、WSL 2に向けた再建が始まった。選手たちはベルヴォア・ドライブに集合し、スクリーニングやバランステスト、筋力トレーニングなど身体能力評価を行った。

    選手たちは新しいトレーニングウェアに身を包み、練習場は集中力で満ちていた。2部降格は、前シーズンにトップリーグの座を劇的に失った結果だ。

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  • レーマン、レスターの即座の巻き返しに期待

    レーマンにとって、このプレシーズンは安定を取り戻す重要な機会だ。彼女はSNSで「私たち、戻ってきたわ」と新シーズンへの意気込みを語った。クラブ屈指の創造性を持つ彼女の存在は、チームにとって極めて大きい。 加入から6か月間は体調とチームの不調に苦しみ、苦難の時期だったと明かしている。



  • 新顔と復帰したスターたち

    このトレーニングは、新加入のリア・エディがチームメイトと打ち解ける機会にもなった。スコットランドの強豪レンジャーズから加入したディフェンダーの彼女は、新シーズンの先発入りを目指し全セッションに参加。レンタルから復帰したエミリア・ペルガンダーとシモーネ・シャーウッドも合流し、両選手とも昇格争いで重要な役割が期待されている。

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  • Arsenal v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    プレシーズン中の準備

    レスターのプレシーズン計画は、数週間かけて徐々に勢いを高めるよう設計されている。コーチ陣は2週間の強化コンディショニングとスピードトレーニングを実施し、その後非公開の親善試合を行う。これらの試合は新加入選手の融合と戦術枠組みの確立に不可欠だ。