アリシャ・レーマンはWSL 2への降格を受け、プレシーズントレーニングのためレスターに戻った。

レスター・シティ・ウィメンがプレシーズンを開始し、WSL 2に向けた再建が始まった。選手たちはベルヴォア・ドライブに集合し、スクリーニングやバランステスト、筋力トレーニングなど身体能力評価を行った。

選手たちは新しいトレーニングウェアに身を包み、練習場は集中力で満ちていた。2部降格は、前シーズンにトップリーグの座を劇的に失った結果だ。