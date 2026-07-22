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アリシャ・レーマンはWSL 2への降格を受け、プレシーズントレーニングのためレスターに戻った。
ベルヴォア・ドライブで救出作戦が始まる
レスター・シティ・ウィメンがプレシーズンを開始し、WSL 2に向けた再建が始まった。選手たちはベルヴォア・ドライブに集合し、スクリーニングやバランステスト、筋力トレーニングなど身体能力評価を行った。
選手たちは新しいトレーニングウェアに身を包み、練習場は集中力で満ちていた。2部降格は、前シーズンにトップリーグの座を劇的に失った結果だ。
レーマン、レスターの即座の巻き返しに期待
レーマンにとって、このプレシーズンは安定を取り戻す重要な機会だ。彼女はSNSで「私たち、戻ってきたわ」と新シーズンへの意気込みを語った。クラブ屈指の創造性を持つ彼女の存在は、チームにとって極めて大きい。 加入から6か月間は体調とチームの不調に苦しみ、苦難の時期だったと明かしている。
新顔と復帰したスターたち
このトレーニングは、新加入のリア・エディがチームメイトと打ち解ける機会にもなった。スコットランドの強豪レンジャーズから加入したディフェンダーの彼女は、新シーズンの先発入りを目指し全セッションに参加。レンタルから復帰したエミリア・ペルガンダーとシモーネ・シャーウッドも合流し、両選手とも昇格争いで重要な役割が期待されている。
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プレシーズン中の準備
レスターのプレシーズン計画は、数週間かけて徐々に勢いを高めるよう設計されている。コーチ陣は2週間の強化コンディショニングとスピードトレーニングを実施し、その後非公開の親善試合を行う。これらの試合は新加入選手の融合と戦術枠組みの確立に不可欠だ。
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