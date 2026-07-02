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アリシャ・レーマンは新しい婚約者モンテル・マッケンジーとともセンターコートで、イガ・シュウィアテクのウィンブルドン2回戦勝利を生観戦した。
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婚約後のロマンチックなデート
婚約発表後、レーマンとマッケンジーはウィンブルドンに登場。スウィアテクがプリシュコバをストレートで破り3回戦進出した試合を観戦した。 レーマンは公式インスタグラムにスタンドで笑顔の2ショットを投稿。マッケンジーはサングラス、レーマンは白い装いだった。この外出は、絵のように美しい夏のビーチでマッケンジーがプロポーズした直後。レーマンはプロ撮影の写真を公開し、数百万のフォロワーと祝福した。
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急展開のロマンスと最近の祝い事
レーマンとマッケンジーは1月に交際を公表し、関係は急速に進展。友人やファン、元『ラブ・アイランド』キャストも婚約を祝福した。
5月には高級ジュエリー店での目撃情報が流れ、婚約の噂が立った。マッケンジーは鍵と錠前の絵文字でファンをくぎ付けにしたが、代理人は当初「プロポーズはしていない」と否定。レーマンが6月24日にインスタグラムで婚約を正式に発表した。
サッカーのピッチで交差する運勢
レーマンとマッケンジーは現在、対照的なキャリアを送っている。マッケンジーは所属するプライムFCが5－2で勝利し、バラー・リーグUKの優勝トロフィーを手にした。一方、レーマンとレスター・シティは女子スーパーリーグから降格した。
彼女はユヴェントスから冬の移籍後に身体的・精神的な壁に直面したが、フォロワーに苦難を乗り越えたと明かした。この過酷な時期について、レーマンは「これは私のサッカーキャリアで最も困難な年の一つでした。ピッチ内外で多くの課題、挫折、怪我がありました」と語った。
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今後のシーズンに向けた課題への備え
レーマンはまもなく新シーズンに向けた準備を開始する。ただし、所属クラブでの将来は依然として不透明だ。レスター・シティに残って昇格を目指すか、他クラブへ移籍するか、決断が迫られている。レーマンは「来シーズンが待ちきれない。これまで以上に準備し、強くなって臨む。これはまだ始まりだ」と語った。