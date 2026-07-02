レーマンとマッケンジーは1月に交際を公表し、関係は急速に進展。友人やファン、元『ラブ・アイランド』キャストも婚約を祝福した。

5月には高級ジュエリー店での目撃情報が流れ、婚約の噂が立った。マッケンジーは鍵と錠前の絵文字でファンをくぎ付けにしたが、代理人は当初「プロポーズはしていない」と否定。レーマンが6月24日にインスタグラムで婚約を正式に発表した。