27歳のフォワードは、イタリアのコモとユヴェントスでプレーした後、1月にレスターへ加入した。加入時は注目されたが、女子スーパーリーグでは5試合の先発にとどまり、インパクトは限定的だった。

WSL9試合に出場したが、彼女が先発した試合ではチームは全敗。それでもファン投票で年間最優秀選手に選ばれ、人気の高さを示した。



