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アリシャ・レーマンは先発5試合ながらレスター女子最優秀選手賞と最優秀ゴール賞を獲得。
チームの成績は振るわないものの、ファンから絶大な人気を博している
27歳のフォワードは、イタリアのコモとユヴェントスでプレーした後、1月にレスターへ加入した。加入時は注目されたが、女子スーパーリーグでは5試合の先発にとどまり、インパクトは限定的だった。
WSL9試合に出場したが、彼女が先発した試合ではチームは全敗。それでもファン投票で年間最優秀選手に選ばれ、人気の高さを示した。
世界的な知名度とソーシャルメディアでの影響力
レーマンのレスター加入は、特にSNSで大きな話題となり、クラブに多大な注目を集めた。インスタグラムフォロワーが1550万人を超えるスイス代表は、女子サッカー界で最も有名な選手の一人。サッカー選手としてだけでなくモデルとしても活動し、ピッチ外でもグローバルブランドを強化している。
私生活でも注目され、アストン・ヴィラのMFダグラス・ルイスとの交際が話題になったが、2人はヴィラからユヴェントスへ移籍した後、2025年に破局した。
1ゴールで2度目の受賞を確実にした
レーマンはレスター・ウィメンズの「シーズン最優秀ゴール賞」を受賞。受賞ゴールは3月のヴィラ戦で決めた今シーズン唯一の得点だ。降格の危機にあるチームにとって、この一撃は数少ない輝きだった。
キング・パワー・スタジアムで生まれたその一撃は、美しい連係の集大成だった。ペナルティエリアで冷静にボールを受けたレーマンは、的確なシュートでネットを揺らした。シーズン終了時の投票では11ゴールが候補に上がったが、古巣を相手に決めたこの一撃が群を抜いていた。
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降格プレーオフが控えている
レーマンが個人タイトルを手にしたが、レスター・シティの今シーズンは厳しい。最終戦のエバートン戦の結果に関わらず最下位は確定だ。
レスターは5月23日、WSL2の3位チームと降格プレーオフを戦う。クラブの将来は、フォックスズが降格を回避できるかどうかにかかっている。