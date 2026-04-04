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アリシャ・レーマンに痛手――レスターのスター選手がスイス代表からの離脱を余儀なくされる
筋肉の負傷により、レスター・シティのスター選手が戦線離脱
女子サッカー界で最も知名度の高い選手の一人となったレスター・シティの攻撃的MFは、当初、トルコとの重要な2連戦に向けた代表メンバーに選出されていた。しかし、レーマンは筋肉の負傷により離脱を余儀なくされた。 27歳の彼女は、リハビリを開始するためクラブに残ることになり、予選の重要な局面を迎えるスイス代表の攻撃陣に大きな穴が開くことになった。代表チームにおいてピッチ内外で多大な影響力を持つレーマンの不在は、大きな話題となっている。
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ナバロの選抜計画に二重の打撃
スイス代表で欠場するのはレーマンだけではない。イリーナ・フックスも出場を見送ることになった。FCケルンのゴールキーパーである彼女は、同様の体調不良を抱えており、治療のため所属クラブに残留することになった。この2人のベテラン選手の離脱は、ナバロ監督にとって大きな課題となる。彼は主力選手を欠いた状態で、重要な時期を乗り切らなければならない。
補充要員が招集された
負傷の報を受け、スイス代表のコーチングスタッフは、チーム内の欠員を埋めるため迅速に対応した。攻撃陣ではフライブルクのリーラ・エグリがレーマンの代役として招集され、ゴールキーパー陣にはユニオン・ベルリンのナディーン・ボヒが加わった。これらの若き有望株たちは、国際舞台で実力を示す機会を得ることになる。トルコとの2試合は、2027年ワールドカップ予選グループの順位を決定づける上で極めて重要な意味を持つ。
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重要な予選が控えている
スイスは予選を全勝でスタートし、現在好位置につけている。トルコとの初戦は4月14日にチューリッヒで行われ、その4日後にはシノプへの遠征が控えている。これらの試合は、世界大会への出場権をかけた戦いであるだけでなく、ネーションズリーグにおけるチームの順位にも大きな影響を及ぼす。 スイスとトルコの両チームは、リーグBのグループ首位獲得を目指している。これを達成すれば、リーグAへの昇格が確実になるだけでなく、ワールドカッププレーオフでの組み合わせも理論上有利になる。