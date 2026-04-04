アリシャ・レーマンに痛手――レスターのスター選手がスイス代表からの離脱を余儀なくされる

スイスは予選を全勝でスタートし、現在好位置につけている。トルコとの初戦は4月14日にチューリッヒで行われ、その4日後にはシノプへの遠征が控えている。これらの試合は、世界大会への出場権をかけた戦いであるだけでなく、ネーションズリーグにおけるチームの順位にも大きな影響を及ぼす。 スイスとトルコの両チームは、リーグBのグループ首位獲得を目指している。これを達成すれば、リーグAへの昇格が確実になるだけでなく、ワールドカッププレーオフでの組み合わせも理論上有利になる。