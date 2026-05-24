アリシャ・レーマンにとっての悲劇！レスター・ウィメン、チャールトンとのプレーオフで敗れ、WSLから降格。

出場機会は少なかったが、レーマンはシーズン終了時の表彰式で「最優秀ゴール賞」と「ファンが選ぶ最優秀選手賞」を獲得した。 スイス代表の彼女は合計502分しか出場せず、出場試合はすべて敗れた。それでもインスタグラムで1500万人のフォロワーを持つ世界的知名度が一般投票を押し上げた。選手間の投票ではシャノン・オブライエンが選ばれ、ロッカールームとオンライン人気の差が顕著になった。