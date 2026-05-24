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アリシャ・レーマンにとっての悲劇！レスター・ウィメン、チャールトンとのプレーオフで敗れ、WSLから降格。
バレーでのフォックスズの悲劇
酷暑の中、120分間の死闘の末、フォックスはチャールトンにPK戦2-1で敗れた。GKケイティ・キーンは2本を止め、レスターは5本中4本を外し、オリビア・マクローリンだけが成功した。 この結果、レスターはトップリーグ5年目の戦いを終え、WSL2へ降格。一方、チャールトンは来季WSLの座を獲得した。
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主力フォワードが怪我で欠場
負傷でスターFWレーマンが欠場したことで、この惨敗はさらに痛手となった。彼女がいない間、アシュリー・ネヴィルとレイチェル・ウィリアムズを投入しても、アウェーチームは試合を通じて得点を奪えなかった。 1月にコモから加入し期待されたレーマンだが、出場9試合1得点にとどまり、レスターはWSL最下位に沈んだ。
影響は限定的ながら、物議を醸した賞
出場機会は少なかったが、レーマンはシーズン終了時の表彰式で「最優秀ゴール賞」と「ファンが選ぶ最優秀選手賞」を獲得した。 スイス代表の彼女は合計502分しか出場せず、出場試合はすべて敗れた。それでもインスタグラムで1500万人のフォロワーを持つ世界的知名度が一般投票を押し上げた。選手間の投票ではシャノン・オブライエンが選ばれ、ロッカールームとオンライン人気の差が顕著になった。
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フォックスズの次はどうなるのか？
レスターは2021年以来初めて2部リーグで戦うことになり、大規模な再建が急務だ。降格により、ミッドランドでのレーマンの将来は不透明になった。彼は残留して昇格を目指すか、移籍してトップリーグに戻るか、決断を迫られている。