アリシャ・レーマンが結婚することになりました！スイスのスターはモンテル・マッケンジーとの婚約を発表し、ビーチでのプロポーズの写真を公開しました。

レーマンは恋人マッケンジーとの婚約をインスタグラムで発表し、正式に独身を卒業した。レスター・シティに加入したスイス人フォワードは、水曜日に投稿した写真でマッケンジーがビーチで片膝をつき、大粒のダイヤモンドリングを贈る瞬間を共有した。

夏休みに訪れた絵のように美しいビーチでプロポーズを受けた。黒いミニドレス姿のレーマンは、写真では明らかに驚いた様子で、大きなダイヤモンドの指輪を受け取ると驚きで両手を顔に当てていた。投稿には「Forever & Always（永遠に、そしていつまでも）」というシンプルなキャプションが添えられていた。