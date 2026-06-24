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アリシャ・レーマンが結婚することになりました！スイスのスターはモンテル・マッケンジーとの婚約を発表し、ビーチでのプロポーズの写真を公開しました。
ビーチでのロマンチックなプロポーズ
レーマンは恋人マッケンジーとの婚約をインスタグラムで発表し、正式に独身を卒業した。レスター・シティに加入したスイス人フォワードは、水曜日に投稿した写真でマッケンジーがビーチで片膝をつき、大粒のダイヤモンドリングを贈る瞬間を共有した。
夏休みに訪れた絵のように美しいビーチでプロポーズを受けた。黒いミニドレス姿のレーマンは、写真では明らかに驚いた様子で、大きなダイヤモンドの指輪を受け取ると驚きで両手を顔に当てていた。投稿には「Forever & Always（永遠に、そしていつまでも）」というシンプルなキャプションが添えられていた。
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著名な友人たちから祝福のメッセージが寄せられた
このニュースはスポーツ界やエンターテインメント界で即座に反響を呼び、『ラブ・アイランド』の元共演者たちが祝福の声を上げた。ナス・マジードは「僕のお気に入りたち、おめでとう」とコメント。タイリック・ハイドも「おめでとう、兄弟」と続けた。
『ラブ・アイランド』のビッグス・クリスも「おめでとう」と祝福した。
その後、SNSで人気の高い二人は婚約写真を公開したが、27歳のアリシャが指に輝く大きなダイヤモンドの選択に関与したかどうかは依然として不明だ。
彼らの電撃的な恋の軌跡をたどる
5月、高級ジュエリー店で2人が一緒にいるところが目撃され、婚約説が浮上。当時、マッケンジーはSNSに「鍵と錠前」の絵文字を投稿してフォロワーをざわめかせたが、代理人は正式なプロポーズを否定していた。今回の発表で、交際が次の段階へ進んだことが明らかになった。
1月に交際宣言をしてから関係は急速に進展。関係者は英紙『ザ・サン』に「アリシャは週末ごとに彼をコモの自宅に呼んでいた。モンテルは自分の幸運を信じられないだろう。最初は軽い関係だと思われていたが、今は皆が祝福している」と明かした。
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職業人生と過去のニュース見出し
レーマンの私生活は、ブラジル人MFダグラス・ルイスとの4年間の交際で注目された。2人はアストン・ヴィラに所属していたが、2024年にユヴェントスへ移籍。レーマンはユヴェントスでセリエA優勝を果たし、その後レスター・シティへ移籍してWSLに復帰した。
一方マッケンジーはリアリティ番組『ラブ・アイランド』の2023年版と「オールスターズ」版で知られる。彼は「バラー・リーグ」でプレーし、同リーグでレーマンが「MVPス・ユナイテッド」を率いている。サッカーとデジタルメディアへの共通の関心が、結婚式の準備を進める2人の大きな支えとなっている。