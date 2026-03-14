アリヴァベーネ氏：「ユヴェントスはスパレッティ監督と契約を更新。ドンナルンマのビアンコネロ入りを夢見る。ヴラホヴィッチについては……」

ユヴェントスの元CEOであり、フェラーリの元チーム代表でもあるマウリツィオ・アリヴァベーネが、『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙のインタビューに応じた。ユヴェントス在籍時、アリヴァベーネが成し遂げた最大の移籍市場での成果は、フィオレンティーナから7000万ユーロで獲得したドゥシャン・ヴラホヴィッチだった。インタビューはまさにこのセルビア人選手から始まっており、その中から特に興味深い部分を抜粋して紹介する。

ヴラホヴィッチの獲得について、今でも誇りに思っていますか、それとも何か疑問を抱くようになりましたか？

「それはやるべき取引であり、投資は取締役会によって承認された。私は今でもヴラホヴィッチを誇りに思っている。ドゥシャンは、その決意においてフェルスタッペンを、粘り強さと人間性においてルクレールを彷彿とさせる。私は今でもヴラホヴィッチにメッセージを送り、友情と激励を伝えている。私は普段、あまり褒め言葉を口にするタイプではないのだが」

メッセージを一つ教えてください。

「ドゥシャン、ビッグプレイヤーになるためにはチームのために尽くさなければならないと心に刻んでくれ」。シーズン中断前、彼はスパレッティ監督の下でそれを実証した。30ゴールを叩き出す選手になるかは分からないが、適切なサポートがあればトップクラスに近づけるはずだ」。

ヴラホヴィッチはあなたをからかったことは一度もないのですか？

「ドゥシャンはセルビア人だし、タフな男だ。冗談を言う余地なんてほとんどない。その代わり、マッケニーは……ウェストンには服装について冗談を言っていたんだ。ある日、僕はオレンジ色のノースリーブのダウンジャケットを着て練習場に行った。するとマッケニーが睨みつけてきた。『今日、水難救助は誰がやるんだ？』ってね。契約更新は嬉しいし、彼にはふさわしい。ウェストンはタフな奴だ」。

ヴラホヴィッチが契約延長に前向きな姿勢を見せているが、驚いたか？

「ドゥシャンは強いし、彼の怪我からの復帰はチャンピオンズリーグ予選突破にとって重要になるだろう。だが、たった一人の選手がチームを目標に導くなんてことはない。スパレッティ監督の下でロカテッリ、ブレメル、ガッティといった選手たちがスタメンに名を連ねているのを見ると誇らしい。彼らは皆、私とチェルービニが獲得した選手たちだ」。