アリヴァベーネ氏：「ユヴェントスはスパレッティ監督と契約を更新。ドンナルンマのビアンコネロ入りを夢見る。ヴラホヴィッチについては……」

ユヴェントスの元CEOであり、フェラーリの元チーム代表でもあるマウリツィオ・アリヴァベーネが、『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙のインタビューに応じた。ユヴェントス在籍時、アリヴァベーネが成し遂げた最大の移籍市場での成果は、フィオレンティーナから7000万ユーロで獲得したドゥシャン・ヴラホヴィッチだった。インタビューはまさにこのセルビア人選手から始まっており、その中から特に興味深い部分を抜粋して紹介する。
ヴラホヴィッチの獲得について、今でも誇りに思っていますか、それとも何か疑問を抱くようになりましたか？
「それはやるべき取引であり、投資は取締役会によって承認された。私は今でもヴラホヴィッチを誇りに思っている。ドゥシャンは、その決意においてフェルスタッペンを、粘り強さと人間性においてルクレールを彷彿とさせる。私は今でもヴラホヴィッチにメッセージを送り、友情と激励を伝えている。私は普段、あまり褒め言葉を口にするタイプではないのだが」
メッセージを一つ教えてください。
「ドゥシャン、ビッグプレイヤーになるためにはチームのために尽くさなければならないと心に刻んでくれ」。シーズン中断前、彼はスパレッティ監督の下でそれを実証した。30ゴールを叩き出す選手になるかは分からないが、適切なサポートがあればトップクラスに近づけるはずだ」。
ヴラホヴィッチはあなたをからかったことは一度もないのですか？
「ドゥシャンはセルビア人だし、タフな男だ。冗談を言う余地なんてほとんどない。その代わり、マッケニーは……ウェストンには服装について冗談を言っていたんだ。ある日、僕はオレンジ色のノースリーブのダウンジャケットを着て練習場に行った。するとマッケニーが睨みつけてきた。『今日、水難救助は誰がやるんだ？』ってね。契約更新は嬉しいし、彼にはふさわしい。ウェストンはタフな奴だ」。
ヴラホヴィッチが契約延長に前向きな姿勢を見せているが、驚いたか？