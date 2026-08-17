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アラン・パーデュー氏、コミュニティー・シールド制覇後のアーセナルはプレミアリーグのライバル勢を「大きく引き離している」と主張
タイトル争いが楽観論を呼び起こす
アーセナルは日曜日、プリンシパリティ・スタジアムで行われたコミュニティー・シールドで、エンツォ・マレスカ率いるシティを相手に圧倒的なパフォーマンスを披露し、3-0の完勝を収めて難なく退けた。試合開始からわずか23秒で決まったリッカルド・カラフィオーリの電光石火の先制点が流れを決定づけると、その後はデビュー戦のクリストス・ツォリスのアシストからカイ・ハヴァーツとマルティン・ウーデゴールが得点し、試合を完全に決定づけた。この勝利により、北ロンドンのクラブは輝かしい歴史の中で18度目のコミュニティー・シールド制覇を果たした。
- AFP
看板MFが称賛を集める
この圧勝をさらに際立たせたのが、ブルーノ・ギマランイスの落ち着いたデビューだった。中盤の中央でいきなり7500万ポンドの移籍金に見合う価値を証明してみせた。ニューカッスルとクリスタル・パレスで指揮を執った経験を持つパーデュー氏は、talkSPORT出演時に惜しみない賛辞を送った。「素晴らしい補強だ。獲得したのはプレミアリーグを知り尽くしている選手であり、創造性のあるMFとしてプレミアリーグでもトップ中のトップだ。必要な時にはしっかり戦うこともできる」
新戦力に加え、パーデュー氏は、ロッカールームの安定と戦術面での継続性が、監督交代を進めるライバルたちに対してアーセナルに明確な優位性をもたらしているとも強調した。さらにこう付け加えた。「使われていた言葉はひとつ、継続性だった……他のクラブにはそれがない。新監督を迎えているからだ。だから、それは今季のアルテタにとって本当に大きなプラスになるだろう。
「彼に楽な道のりがあるとは言わない。プレミアリーグで優勝するのは常に難しいし、特に連覇となればなおさらだ。そしてアーセナルはそれを成し遂げようとしている。厳しいシーズンになるだろうが、現時点では、彼らは他を大きく引き離しているように見える、と言わざるを得ない」
識者はさらなる補強を予想
タイトル獲得の成功を味わったアーセナルは、その勢いをさらに高める好位置につけているように見える。レアル・マドリーとの最近の契約延長によってヴィニシウス・ジュニオールの獲得を逃したにもかかわらず、期限までにもう1人の目玉補強に向けて再び市場に動く可能性もなおある。
パーデュー氏は、王者になったことによる心理的な高揚がクラブ全体の力学を一変させると考えている。「タイトルを勝ち取った時には、違う自信が生まれるし、まったく別のものになる。あの選手たちは全員、ロッカーに金メダルを持っていて、そこに加えてトップ、トップクラスのMFを補強した。さらにもう1人のビッグスターが来るかもしれない。鍵になるのはそこだと思う。アーセナルにとって次の選手は誰になるのか。なぜなら、その選手が彼らを、リーグを少し余裕を持って制するレベルにまで引き上げる可能性があるからだ」
日曜の両チームの対比について、同氏はこう付け加えた。「現時点では、コミュニティ・シールドでのパフォーマンスについて判断を下すにはまだまだ早い。ただ、彼らは戻ってきて、メンタル面で強さを見せているし、今日はマンチェスター・シティよりもはるかに試合に入れていた。マンチェスター・シティは、ただ何とかやり過ごしているように見えた。おそらく、彼らの焦点はそこにはないのだろう。一方でアーセナルはまったく逆だった。それが表れていた」
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エミレーツでの開幕戦が迫っている
アーセナルはプレミアリーグ王座防衛へ素早く意識を切り替え、金曜夜にエミレーツ・スタジアムで今季昇格したコヴェントリー・シティを迎え撃つ。アルテタ監督のチームは、この勝利の勢いを開幕戦にも持ち込み、国内と欧州の日程が過密になる前に勝ち点3を確保したい考えだ。高い自信と、今夏加入選手たちのスムーズな順応は、イングランドサッカーの頂点を再び狙ううえで理想的な土台となっている。
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