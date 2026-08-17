タイトル獲得の成功を味わったアーセナルは、その勢いをさらに高める好位置につけているように見える。レアル・マドリーとの最近の契約延長によってヴィニシウス・ジュニオールの獲得を逃したにもかかわらず、期限までにもう1人の目玉補強に向けて再び市場に動く可能性もなおある。

パーデュー氏は、王者になったことによる心理的な高揚がクラブ全体の力学を一変させると考えている。「タイトルを勝ち取った時には、違う自信が生まれるし、まったく別のものになる。あの選手たちは全員、ロッカーに金メダルを持っていて、そこに加えてトップ、トップクラスのMFを補強した。さらにもう1人のビッグスターが来るかもしれない。鍵になるのはそこだと思う。アーセナルにとって次の選手は誰になるのか。なぜなら、その選手が彼らを、リーグを少し余裕を持って制するレベルにまで引き上げる可能性があるからだ」

日曜の両チームの対比について、同氏はこう付け加えた。「現時点では、コミュニティ・シールドでのパフォーマンスについて判断を下すにはまだまだ早い。ただ、彼らは戻ってきて、メンタル面で強さを見せているし、今日はマンチェスター・シティよりもはるかに試合に入れていた。マンチェスター・シティは、ただ何とかやり過ごしているように見えた。おそらく、彼らの焦点はそこにはないのだろう。一方でアーセナルはまったく逆だった。それが表れていた」