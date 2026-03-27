身体的な不調にもかかわらず、シアラーは解説者として精力的に活動しており、最近では2026年ワールドカップに向けたイングランド代表の予想スタメンを発表して話題を呼んだ。名声よりも現在のプレミアリーグでの調子を重視したこの選出において、彼は特にジュード・ベリンガムとコール・パーマーをベストイレブンから外した。

彼が選んだチームは、ゴールキーパーにジョーダン・ピックフォード、ディフェンスラインにはリース・ジェームズ、マーク・ゲヒ、エズリ・コンサ、ルイス・ホールの4人を配置し、中盤にはデクラン・ライスとエリオット・アンダーソンを起用した。攻撃陣は、10番のポジションにモーガン・ロジャースを据え、その両翼にブカヨ・サカとアンソニー・ゴードンを配置し、最前線にはハリー・ケインを起用した。