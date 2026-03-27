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Mohamed Saeed

翻訳者：

アラン・シアラー、道路の穴が原因のバイク事故に巻き込まれる　ニューカッスルのレジェンドがひどい怪我を披露

A. Shearer
ニューカッスル
イングランド

ニューカッスル・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンド、アラン・シアラーが、自転車事故で負った深刻な切り傷や擦り傷の痛ましい後遺症を明かした。得点力に定評のある元ストライカーは、ソーシャルメディアに自身の怪我の様子を投稿し、転倒の原因は道路状況の悪さにあると指摘した。

  • シアラーが痛々しい転倒を喫した

    55歳のレジェンドは、インスタグラムでフォロワーに向けて一連の近況を投稿し、この事故による身体的なダメージを明らかにした。シアラーは自宅で療養中の、ひどく擦りむけた前腕と上腕二頭筋の写真を投稿し、続いて膝とすねの両方に深い擦り傷が広がる脚の写真も公開した。

    プレミアリーグの歴代最多得点記録保持者は、事故の原因を隠すことなく、道路の状態を非難した。傷跡の写真に添えて、元ニューカッスル・ユナイテッドのキャプテンは、状況を率直にこう綴った。「痛い。自転車に乗っている時の道路の穴は最悪だ！！！」

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  • イングランドのワールドカップ予想

    身体的な不調にもかかわらず、シアラーは解説者として精力的に活動しており、最近では2026年ワールドカップに向けたイングランド代表の予想スタメンを発表して話題を呼んだ。名声よりも現在のプレミアリーグでの調子を重視したこの選出において、彼は特にジュード・ベリンガムとコール・パーマーをベストイレブンから外した。

    彼が選んだチームは、ゴールキーパーにジョーダン・ピックフォード、ディフェンスラインにはリース・ジェームズ、マーク・ゲヒ、エズリ・コンサ、ルイス・ホールの4人を配置し、中盤にはデクラン・ライスとエリオット・アンダーソンを起用した。攻撃陣は、10番のポジションにモーガン・ロジャースを据え、その両翼にブカヨ・サカとアンソニー・ゴードンを配置し、最前線にはハリー・ケインを起用した。

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    トゥヘル監督のビジョンを支持する

    この事故は、トーマス・トゥヘルが「スリー・ライオンズ」での初の大きな試練に備えている最中に起きた。3月の親善試合に向けたトゥヘル監督の35名という大規模な招集メンバーについて、シアラーはベットフェアに対し次のように語った。「トーマス・トゥヘルは、新たに招集した選手たちを交えて、メンバー構成を多少調整するだろう。 「35人の招集メンバーについて、ある試合では選手に少し休養を与え、次の試合では残りの選手を起用するという彼の考え方には賛同できる。」

  • スリー・ライオンズの栄光への確信

    最近、自転車事故に見舞われたにもかかわらず、シアラーは世界舞台におけるイングランドの活躍に楽観的だ。

    彼は、現在の才能ある選手たちが、国際サッカー界の強豪たちと互角に戦える能力を持っていると信じている。「イングランドはワールドカップで優勝できると信じている。我々の才能を見れば、ポジションを争う選手たちを見れば、そう言えるだろう」とシアラーは語った。

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