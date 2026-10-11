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アラン・シアラー、リーズ戦での逆転勝利で新たな顔ぶれとなったアーセナルの中盤コンビを絶賛
アーセナル、リーズ戦で貴重な逆転勝利を収める
アーセナルは土曜日、リーズに対して重要な逆転勝利を収め、失望的な不振の流れから立ち直った。ダニエル・ファルケ率いるチームは55分、ジェームズ・ジャスティンの先制点でホームチームを苦しい立場に追い込んだ。アルテタは試合の流れを変えるため、すぐさま交代策を講じて対応した。マイルズ・ルイス＝スケリーに代わって投入されたギマランイスが決定的な役割を果たし、アーセナルは最終的に逆転して勝ち点3を手にした。
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シアラー、新たな中盤コンビのインパクトを称賛
シアラーは、試合をひっくり返すうえで決定的な役割を果たしたアーセナルの新たな中盤センターのコンビ、ライスとギマランイスを名指しで称賛した。ギマランイスは、ニューカッスル・ユナイテッドから今夏加入した新戦力で、ライスとの見事な連係から決勝点を決め、流れるような攻撃のフィニッシュを担った。
『Metro』が伝えたところによると、シアラーは「後半はボールの動かし方がずっと良くなった。前半は全体的に少し遅く、受け身で、やや動きが鈍かったと思う。横パスが多すぎて、縦への鋭さが足りなかった。ブルーノが入ってきて、もう少しうまくボールを動かすようになると、彼は素晴らしいゴールを決めた。デクラン・ライスも、後半はとても良かったと思う」と説明した。
ブライトン戦での衝撃的な敗戦を乗り越えて
この粘り強い勝利によって、アーセナルは代表ウィーク前のブライトン戦で喫した衝撃の0-3敗戦後に生じていた不穏な空気をいくらか取り戻した。シアラー氏は、リーズ戦の前半にチームが精彩を欠き、受け身に見えたと指摘。横パスが多すぎる一方で、十分な鋭さを欠いていたという。ただ、この元FWはアルテタ監督のチームに対する不安をすぐに否定した。
「アーセナルの最近のパフォーマンスを心配はしていない」とシアラー氏は付け加えた。「特に代表ウィーク明けの序盤の試合では、みんな水曜か木曜に戻ってきたばかりだろう。まだ回復する時間も十分ではない。
「とにかく非常に重要な勝利だったと思う。3週間前のブライトン戦で起きたことの後では、どうやって勝ったかは問題ではなかった。彼らはそこから立て直して勝利を手にしなければならなかった。そして、ここでそれをやってのけた」
- AFP
リールとノッティンガム・フォレストを見据えて
この重要な勝利により、アーセナルはプレミアリーグ順位表で2位に浮上した。開幕から6試合で勝ち点15を獲得している。現在は得失点差で首位マンチェスター・シティに次ぐ位置につけているが、シティは1試合消化が少ない。
アルテタは今後数日で、欧州大会への素早い再突入に向けてチームの準備を進めることになる。アーセナルはチャンピオンズリーグでリールと対戦し、その後は来週末のプレミアリーグでノッティンガム・フォレストとのアウェー戦に臨む。
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