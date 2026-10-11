この粘り強い勝利によって、アーセナルは代表ウィーク前のブライトン戦で喫した衝撃の0-3敗戦後に生じていた不穏な空気をいくらか取り戻した。シアラー氏は、リーズ戦の前半にチームが精彩を欠き、受け身に見えたと指摘。横パスが多すぎる一方で、十分な鋭さを欠いていたという。ただ、この元FWはアルテタ監督のチームに対する不安をすぐに否定した。

「アーセナルの最近のパフォーマンスを心配はしていない」とシアラー氏は付け加えた。「特に代表ウィーク明けの序盤の試合では、みんな水曜か木曜に戻ってきたばかりだろう。まだ回復する時間も十分ではない。

「とにかく非常に重要な勝利だったと思う。3週間前のブライトン戦で起きたことの後では、どうやって勝ったかは問題ではなかった。彼らはそこから立て直して勝利を手にしなければならなかった。そして、ここでそれをやってのけた」