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アラン・シアラーは、リヴァプールがサラーの後継となる「新たな」プレミアリーグのスター選手を「見つけられる」と主張し、モハメド・サラーにとって「今が去るべき時」だと述べている
伝説的な引退に向けた双方の合意
シアラーはモハメド・サラーを称賛し、このエジプト人選手をリヴァプールとイングランド・プレミアリーグの歴史における決定的な存在の一人だと評した。サラーは先日、2025-26シーズン終了後に退団することを発表するため、ソーシャルメディア上で感情を露わにした動画を公開し、サッカー界に衝撃を与えた。
ベットフェアを通じて語ったシアラーは次のように述べた。「モハメド・サラーはリヴァプールの偉大な選手の一人であり、プレミアリーグの偉大な選手の一人だ。ダルグリッシュやジェラードといった、リヴァプールを彩ってきた大物選手たちを見れば、彼がリヴァプールの偉大な選手トップ5に入ることは間違いない。彼がいなくなった今、リヴァプールには埋めがたい大きな穴が開いてしまった。信じられないほどの穴だ。 彼が成し遂げたことを予測できた者など誰もいなかった。彼はまさに傑出しており、その活躍、達成したこと、獲得したタイトル、ゴール数やアシスト数といった点において、最高峰の評価に値する。すべてがまさに特別なものだった。」
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絶妙なタイミングで舞台を去る
サラーがチームにとって依然として重要な存在であるにもかかわらず、シアラーは33歳となった今こそ、環境を変えるのにふさわしい時期だと考えている。このエジプト人選手は中東への移籍が強く噂されており、報道によれば、アル・イッティハドは彼の発表を受けて、彼をチームの新たな顔として迎え入れる準備ができているという。
「彼は今33歳だ。残念ながら、時には歳月が追いついてくるものだ」とシアラーは説明した。「彼には、プレミアリーグほど過酷で、熾烈で、スピード感の激しい環境ではなく、日差しの穏やかな場所であと2、3年プレーする権利があるだろう。 「人々が『もっと見たい』と叫んでいるうちに舞台を降りるべきだ、と私は常々言ってきた。彼にとっては今がその時だ。彼がクラブのために尽くし、成し遂げたこと、そしてクラブが彼のためにしてくれたことを踏まえ、双方の合意の下での決断だ。両者にとって正しい決断を下したのだ」
リバプールが「替えの利かない選手」を次々と補強してきた歴史
サラー不在の未来を想像するだけで多くのリヴァプールサポーターは不安を覚えるが、シアラーは、伝説的な選手たちが去った後も、クラブが常に新たなスーパースターを発掘してきた実績を指摘した。代理人のラミー・アッバスは、選手の去就に関する憶測を控えるよう警告しているものの、アンフィールドの注目はまもなく「次なるスターは誰か」へと移っていくだろう。
シアラーは次のように述べた。「彼がいなくなれば大きな穴が開く。信じられないほどの穴だ。だが、ケビン・キーガン、ジョン・トシャック、ケニー・ダルグリッシュ、イアン・ラッシュ、ピーター・ビアズリー、アラン・ハンセン、スティーブン・ジェラードもそうだった。あのサッカークラブには、どういうわけか信じられないほどの偉大な選手たちがいるが、彼らはいつも外に出て、どういうわけかまた新たな選手を見つけ出すのだ。 つまり、彼の代わりを見つけるのは至難の業だろう。リヴァプールFCは常にそうしてきた。若手のリオ・ングモハがいるから、彼にもっとチャンスを与えるかもしれない。だが、結局は外に出て誰かを獲得しなければならないだろう。」
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スロット監督の下でのピッチ上の苦戦
この退任のニュースは、アルネ・スロット監督率いるチームがピッチ上で苦戦を強いられている最中に報じられた。先日のブライトン戦での残念な敗戦を受け、シアラーはチームの現在のフィジカル状態と守備の連携に懸念を表明し、彼らは過去のシーズンで優勝争いを繰り広げたチームとは比べ物にならないほど精彩を欠いていると指摘した。
「リヴァプールはひどく疲弊しており、守備はめちゃくちゃだ。ファン・ダイク、コナテ、そしてバック4はめちゃくちゃだった」とシアラーは指摘した。「彼らはもう限界に達しているように見える。相手チームが簡単に突破できてしまう様子を見ると、チームとしての結束が感じられない。昨シーズンの大部分では、彼らはエネルギーに満ちており、守備も堅固に見えたが、今はそれとは正反対だ。 これまでのところ、特にリーグ戦で見られた内容は、リヴァプールに求められる水準とは程遠いものだ」