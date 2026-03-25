アラン・シアラーは、リヴァプールがサラーの後継となる「新たな」プレミアリーグのスター選手を「見つけられる」と主張し、モハメド・サラーにとって「今が去るべき時」だと述べている

シアラーはモハメド・サラーを称賛し、このエジプト人選手をリヴァプールとイングランド・プレミアリーグの歴史における決定的な存在の一人だと評した。サラーは先日、2025-26シーズン終了後に退団することを発表するため、ソーシャルメディア上で感情を露わにした動画を公開し、サッカー界に衝撃を与えた。

ベットフェアを通じて語ったシアラーは次のように述べた。「モハメド・サラーはリヴァプールの偉大な選手の一人であり、プレミアリーグの偉大な選手の一人だ。ダルグリッシュやジェラードといった、リヴァプールを彩ってきた大物選手たちを見れば、彼がリヴァプールの偉大な選手トップ5に入ることは間違いない。彼がいなくなった今、リヴァプールには埋めがたい大きな穴が開いてしまった。信じられないほどの穴だ。 彼が成し遂げたことを予測できた者など誰もいなかった。彼はまさに傑出しており、その活躍、達成したこと、獲得したタイトル、ゴール数やアシスト数といった点において、最高峰の評価に値する。すべてがまさに特別なものだった。」