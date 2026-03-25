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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
خالد محمود

翻訳者：

アラン・シアラーは、リヴァプールがサラーの後継となる「新たな」プレミアリーグのスター選手を「見つけられる」と主張し、モハメド・サラーにとって「今が去るべき時」だと述べている

モハメド・サラー
リヴァプール
プレミアリーグ

プレミアリーグのレジェンド、アラン・シアラーは、今週エジプト人選手モハメド・サラーが衝撃的な発表を行ったことを受け、彼がアンフィールドを去るには絶好のタイミングだと考えている。同元ニューカッスルFWは、サラーの退団によって大きな穴が開くことは認めつつも、リヴァプールがこれまでアイコン的存在をうまく補填してきた実績が今後も続くことに自信を示している。

  • 伝説的な引退に向けた双方の合意

    シアラーはモハメド・サラーを称賛し、このエジプト人選手をリヴァプールとイングランド・プレミアリーグの歴史における決定的な存在の一人だと評した。サラーは先日、2025-26シーズン終了後に退団することを発表するため、ソーシャルメディア上で感情を露わにした動画を公開し、サッカー界に衝撃を与えた。

    ベットフェアを通じて語ったシアラーは次のように述べた。「モハメド・サラーはリヴァプールの偉大な選手の一人であり、プレミアリーグの偉大な選手の一人だ。ダルグリッシュやジェラードといった、リヴァプールを彩ってきた大物選手たちを見れば、彼がリヴァプールの偉大な選手トップ5に入ることは間違いない。彼がいなくなった今、リヴァプールには埋めがたい大きな穴が開いてしまった。信じられないほどの穴だ。 彼が成し遂げたことを予測できた者など誰もいなかった。彼はまさに傑出しており、その活躍、達成したこと、獲得したタイトル、ゴール数やアシスト数といった点において、最高峰の評価に値する。すべてがまさに特別なものだった。」

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    絶妙なタイミングで舞台を去る

    サラーがチームにとって依然として重要な存在であるにもかかわらず、シアラーは33歳となった今こそ、環境を変えるのにふさわしい時期だと考えている。このエジプト人選手は中東への移籍が強く噂されており、報道によれば、アル・イッティハドは彼の発表を受けて、彼をチームの新たな顔として迎え入れる準備ができているという。

    「彼は今33歳だ。残念ながら、時には歳月が追いついてくるものだ」とシアラーは説明した。「彼には、プレミアリーグほど過酷で、熾烈で、スピード感の激しい環境ではなく、日差しの穏やかな場所であと2、3年プレーする権利があるだろう。 「人々が『もっと見たい』と叫んでいるうちに舞台を降りるべきだ、と私は常々言ってきた。彼にとっては今がその時だ。彼がクラブのために尽くし、成し遂げたこと、そしてクラブが彼のためにしてくれたことを踏まえ、双方の合意の下での決断だ。両者にとって正しい決断を下したのだ」

  • リバプールが「替えの利かない選手」を次々と補強してきた歴史

    サラー不在の未来を想像するだけで多くのリヴァプールサポーターは不安を覚えるが、シアラーは、伝説的な選手たちが去った後も、クラブが常に新たなスーパースターを発掘してきた実績を指摘した。代理人のラミー・アッバスは、選手の去就に関する憶測を控えるよう警告しているものの、アンフィールドの注目はまもなく「次なるスターは誰か」へと移っていくだろう。

    シアラーは次のように述べた。「彼がいなくなれば大きな穴が開く。信じられないほどの穴だ。だが、ケビン・キーガン、ジョン・トシャック、ケニー・ダルグリッシュ、イアン・ラッシュ、ピーター・ビアズリー、アラン・ハンセン、スティーブン・ジェラードもそうだった。あのサッカークラブには、どういうわけか信じられないほどの偉大な選手たちがいるが、彼らはいつも外に出て、どういうわけかまた新たな選手を見つけ出すのだ。 つまり、彼の代わりを見つけるのは至難の業だろう。リヴァプールFCは常にそうしてきた。若手のリオ・ングモハがいるから、彼にもっとチャンスを与えるかもしれない。だが、結局は外に出て誰かを獲得しなければならないだろう。」

  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    スロット監督の下でのピッチ上の苦戦

    この退任のニュースは、アルネ・スロット監督率いるチームがピッチ上で苦戦を強いられている最中に報じられた。先日のブライトン戦での残念な敗戦を受け、シアラーはチームの現在のフィジカル状態と守備の連携に懸念を表明し、彼らは過去のシーズンで優勝争いを繰り広げたチームとは比べ物にならないほど精彩を欠いていると指摘した。

    「リヴァプールはひどく疲弊しており、守備はめちゃくちゃだ。ファン・ダイク、コナテ、そしてバック4はめちゃくちゃだった」とシアラーは指摘した。「彼らはもう限界に達しているように見える。相手チームが簡単に突破できてしまう様子を見ると、チームとしての結束が感じられない。昨シーズンの大部分では、彼らはエネルギーに満ちており、守備も堅固に見えたが、今はそれとは正反対だ。 これまでのところ、特にリーグ戦で見られた内容は、リヴァプールに求められる水準とは程遠いものだ」

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