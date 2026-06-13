プレミアリーグ黄金期に激突したシアラーとキーン。ニューカッスル・レジェンドのシアラーは、今も続くライバル関係を明かした。ニューヨークでのディオン・ダブリンとのQ&Aで、元イングランド主将は気性の激しい元マンU主将との過去を問われた。

シアラーは、互いに抱く嫌悪感は競争心から生まれたと説明した。彼は聴衆にこう語った。「キーンと私は良好な関係ではなかった。面識もない。だが、親友のマイカ・リチャーズとイアン・ライトは彼を素晴らしい人物だと言う。 ただピッチ上で激突しただけだ。彼は僕を嫌い、僕も彼を嫌った。だが気にならない。対戦相手を好きになる必要はない。互いに競い合うためにいるのだから」