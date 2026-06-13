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アラン・シアラーによると、ニューカッスルとマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドたちの確執は続いているが、イアン・ライトとマイカ・リチャーズがロイ・キーンとの和解を試みたという。
ヘビー級同士の戦いは続く
プレミアリーグ黄金期に激突したシアラーとキーン。ニューカッスル・レジェンドのシアラーは、今も続くライバル関係を明かした。ニューヨークでのディオン・ダブリンとのQ&Aで、元イングランド主将は気性の激しい元マンU主将との過去を問われた。
シアラーは、互いに抱く嫌悪感は競争心から生まれたと説明した。彼は聴衆にこう語った。「キーンと私は良好な関係ではなかった。面識もない。だが、親友のマイカ・リチャーズとイアン・ライトは彼を素晴らしい人物だと言う。 ただピッチ上で激突しただけだ。彼は僕を嫌い、僕も彼を嫌った。だが気にならない。対戦相手を好きになる必要はない。互いに競い合うためにいるのだから」
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舞台裏での和平交渉
キーンとシアラーの仲は依然として冷めたままだが、同僚たちはその溝を埋めようとしている。ITVでキーンと働くライト、BBCでシアラーと共演するリチャーズは、いずれもアイルランド人との親交を保つ。シアラーによると、二人は「カメラの外ではキーンは別人のようだ」と語り、彼のキーンへの見方を変えようとしてきたという。
さらに、両者が現在ワールドカップでライバル局の解説を務めることも、事態を複雑にしている。
実現しなかったユナイテッドの移籍
1996年、シェアーがブラックバーンからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍していれば、両者の関係は変わっていたかもしれない。彼はキーンと同じロッカールームでプレーするはずだった。マンチェスター近郊の家も見つけていた。しかし、ケヴィン・キーガン監督の劇的な介入で流れは一変。
しかし、ニューカッスルのケビン・キーガン監督がマンチェスター空港で土壇場の説得を行い、地元出身のシェアーをセント・ジェームズ・パークへ引き留めた。移籍金は当時世界最高額となる1500万ポンド。この移籍でシェアーは北東部の伝説となったが、キーンとの関係は仲間ではなく、オールド・トラッフォードで激突するライバル関係のままとなった。
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イングランドのワールドカップでの勝算を分析する
個人的な確執は別として、シアラーはイングランド代表の現メンバーと60年ぶりのタイトル獲得の可能性にも言及した。テディ・シェリンガムやロビー・ファウラーがいた自分たちの時代と比較し、北米で優勝できるだけの層があるかどうか疑問を投げかけた。
彼はキャプテンのハリー・ケインへの依存を指摘し、「ハリー［ケイン］、オリー・ワトキンス、イヴァン・トニーがいるが、センターフォワードの層は厚くない。 「ワールドカップを制するには層が薄い。ハリーが驚異的な活躍をすれば勝ち進めるが、彼に頼り切るしかない。彼が得点できなければ早期敗退も考えられる。イングランドの優勝を願うが、現状では難しい。決勝はフランスが勝つだろう」
イングランドはまずダラスでクロアチアと対戦し、ガーナ、パナマとグループステージを戦う。