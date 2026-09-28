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アラン・シアラーとガリー・リネカー、アーセナルのスター、マイルズ・ルイス＝スケリーの「目覚ましい」イングランドでの変貌に「がく然」
ルイス＝スケリーが再び本来の調子を取り戻す
ルイス＝スケリーは、新シーズンの印象的なスタートを受け、イングランドサッカー界のレジェンドであるシアラーとリネカーの注目を集めている。20歳のアーセナルのスターは、クラブとイングランド代表の両方で好調ぶりを発揮している。ルイス＝スケリーは当初、2シーズン前に将来有望な10代の選手としてアーセナルのトップチームに定着した。昨季はミケル・アルテタ監督率いるチームのプレミアリーグ優勝に貢献したが、最終的には継続して出場機会を得るのに苦しんだ。
リッカルド・カラフィオーリはエミレーツで好まれる左SBとして素早く地位を確立し、このアカデミー出身選手を序列の下へ押し下げた。この出場時間不足は高くつき、この若手はトーマス・トゥヘル監督の2026年ワールドカップに向けたイングランド代表メンバー入りを逃すことになった。
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レジェンドたちが注目すべき中盤の移行を称賛
巻き返しを期すルイス＝スケリーは、今季序盤の数週間で自らを再構築した。守備陣から離れ、本来のポジションであるセントラルMFに戻った。
そのパフォーマンスは、元イングランド代表FWのシアラーとリネカーの目にも留まっている。シアラーは『The Rest Is Football』のポッドキャストで、アーセナルの若手の急成長に賛辞を送った。
「彼が昨季に中盤でプレーしていたのは知っているが、今季の躍進は目覚ましい。アーセナル、そしてイングランドの中盤に入るまでになった」とシアラーは語った。
世界王者に立ち向かう
ルイス＝スケリーは、ウェンブリーで行われたイングランドのネーションズリーグ初戦で中盤での能力を示した。トゥヘルは、このアーセナル所属選手をエリオット・アンダーソン、ジュード・ベリンガムとともにピッチ中央で先発起用した。イングランドはスペインに3-2で敗れたものの、この若きMFは際立ったパフォーマンスを披露した。リネカーは、このような大一番で若手に課された大きな重圧に言及した。
「本当に見事だった」とリネカーは述べた。「面白いのは、ニコ・オライリーは本来は中盤の選手で左SBに回った選手であり、ルイス＝スケリーはSBなのに中盤の選手へと変わったように見えることだ。
「今の選手は育成年代でいろいろなポジションをこなすのが普通だから、彼らにとっては本当に良いことだ。だが、2人とも並外れたフットボーラーだと思う。彼はデクラン・ライスの穴を埋める形で、その中盤の役割を本当にうまくこなしたと思う。
「スペイン相手に大きな責任を負っていた。とりわけ中盤の1人であるジュード・ベリンガムが、基本的にはより前方のポジションを取る選手だからだ。あの中盤でのルイス＝スケリーとエリオット・アンダーソンは、どちらも傑出していたと思う」
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チェコ共和国戦で再び先発出場を目指す
ルイス＝スケリーは今後、代表チームで先発の座を維持したいところだ。イングランド代表は火曜日、チェコ代表とのUEFAネーションズリーグに臨み、アーセナルのMFにとっては再びアピールする貴重な機会となる。
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