ルイス＝スケリーは、ウェンブリーで行われたイングランドのネーションズリーグ初戦で中盤での能力を示した。トゥヘルは、このアーセナル所属選手をエリオット・アンダーソン、ジュード・ベリンガムとともにピッチ中央で先発起用した。イングランドはスペインに3-2で敗れたものの、この若きMFは際立ったパフォーマンスを披露した。リネカーは、このような大一番で若手に課された大きな重圧に言及した。

「本当に見事だった」とリネカーは述べた。「面白いのは、ニコ・オライリーは本来は中盤の選手で左SBに回った選手であり、ルイス＝スケリーはSBなのに中盤の選手へと変わったように見えることだ。

「今の選手は育成年代でいろいろなポジションをこなすのが普通だから、彼らにとっては本当に良いことだ。だが、2人とも並外れたフットボーラーだと思う。彼はデクラン・ライスの穴を埋める形で、その中盤の役割を本当にうまくこなしたと思う。

「スペイン相手に大きな責任を負っていた。とりわけ中盤の1人であるジュード・ベリンガムが、基本的にはより前方のポジションを取る選手だからだ。あの中盤でのルイス＝スケリーとエリオット・アンダーソンは、どちらも傑出していたと思う」