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アラン・シアラーとアンソニー・ゴードンの確執は続いている。ニューカッスルの元名ストライカーであるシアラーは、イングランド代表のウインガーを激怒させた病気に関する主張をさらに強めている。
ゴードン氏、「まったくのデタラメ」と反論
この騒動は、カタルーニャの強豪との第1戦においてゴードンがベンチ外となったことをきっかけに勃発した。ニューカッスルのこのフォワードが体調不良に見舞われたとの見方が広がる中、シーラーは以前、彼をそのような一戦から外すには「並外れた何か」が必要だと示唆していた。これに対し、スタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦で見事な決勝ゴールを決めたゴードンは、激怒して反論した。
「普段は、あまり気にしないので、物事をはっきりさせるのは好きじゃないんだ」とゴードンはメディアに語った。「でも、これははっきりさせておく必要がある。まったくのデタラメだからね。キャリア最大の試合に出たくないなんて言うのは、まったくのデタラメだ」
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シアラーはゴードンへの批判を撤回しない
ベテラン解説者でありニューカッスルの象徴的存在である彼は、マグパイズがバルセロナと対戦した重要なチャンピオンズリーグの試合で、ゴードンが先発メンバーから外されたことについて疑問を呈したが、後悔は一切ないと明言した。『The Rest Is Football』のポッドキャストに出演したシアラーは、このウインガーの最近のコメントに対し、「いいぞ！最高だ！それでいいんだ」と応じた。 「選手にはいつでも反論する機会、権利がある。先日のバルセロナ戦での自分の発言を、私は何も変えるつもりはない。病気なら私は試合を欠場しなかっただろう。彼が『監督の判断だった』と言っていたのは知っているが。」
ルーニーとキーンもコメンテーター陣の批判に加わる
ゴードンのプロ意識に疑問を呈したのはシアラーだけではない。元マンチェスター・ユナイテッドのロイ・キーンとウェイン・ルーニーもこの件について意見を述べた。キーンは『The Overlap』で次のように語り、その見解に同調した。「病気なのに、どうして30分間も出場できるんだ？」ルーニーもまた、病気という言い訳を一蹴し、「病気なら病気だ。 ピッチに立つべきではない。試合前に彼は我々の前を通り過ぎたが、握手はしなかった。我々に感染させたくないと言ったくせに、その後、チームメイトと一緒にロッカールームに入っていった」
メディア陣への対応が不適切だったというこの指摘に対し、元エバートン所属の選手は激しく否定し、感染拡大を防ぐために仮設のスペースで隔離されていたことを詳しく説明した。
「私が通り過ぎた時に握手せず、その後ロッカールームに入ったと言ったのはルーニーだったと思う」とゴードンは付け加えた。「私はこれくらいの広さのロッカールームで一人で着替えた。そこには私と洗面台しかなかった。だからそれは全くのデタラメだ。彼らはもっとまともな報道をするべきだと思う」
- (C)Getty Images
バルセロナの第2戦に注目が集まる
ニューカッスルは今後、水曜日の夜に行われるバルセロナとのチャンピオンズリーグ対戦の第2戦に注力することになる。第1戦はセント・ジェームズ・パークで1-1の引き分けに終わり、スペイン遠征を控えて両チームの勝敗は五分五分となっている。ゴードンが先発メンバーに名を連ねられるかどうかが、試合前の最大の注目点となるだろう。 このウイングは、今シーズンの欧州戦においてエディ・ハウ監督率いるチームにとって不可欠な存在であり、現在チャンピオンズリーグの得点ランキングで10ゴールを挙げて2位につけている。1位はレアル・マドリードのキリアン・エムバペ（13ゴール）のみだ。
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