アラン・シアラーとアンソニー・ゴードンの確執は続いている。ニューカッスルの元名ストライカーであるシアラーは、イングランド代表のウインガーを激怒させた病気に関する主張をさらに強めている。

ゴードンのプロ意識に疑問を呈したのはシアラーだけではない。元マンチェスター・ユナイテッドのロイ・キーンとウェイン・ルーニーもこの件について意見を述べた。キーンは『The Overlap』で次のように語り、その見解に同調した。「病気なのに、どうして30分間も出場できるんだ？」ルーニーもまた、病気という言い訳を一蹴し、「病気なら病気だ。 ピッチに立つべきではない。試合前に彼は我々の前を通り過ぎたが、握手はしなかった。我々に感染させたくないと言ったくせに、その後、チームメイトと一緒にロッカールームに入っていった」

メディア陣への対応が不適切だったというこの指摘に対し、元エバートン所属の選手は激しく否定し、感染拡大を防ぐために仮設のスペースで隔離されていたことを詳しく説明した。

「私が通り過ぎた時に握手せず、その後ロッカールームに入ったと言ったのはルーニーだったと思う」とゴードンは付け加えた。「私はこれくらいの広さのロッカールームで一人で着替えた。そこには私と洗面台しかなかった。だからそれは全くのデタラメだ。彼らはもっとまともな報道をするべきだと思う」