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アラン・シアラーが2026年ワールドカップに向けたイングランド代表のベストイレブンを発表、レアル・マドリードのスター、ジュード・ベリンガムは選出されず
シアラーのベストイレブンから著名な選手が欠けている
全英で議論を呼ぶこと間違いなしの選出において、シアラーは2026年ワールドカップに向けた自身の理想的な先発メンバーから、イングランドを代表する世界的なスター選手数名を外す決断を下した。特に注目すべきは、レアル・マドリードの若きスター、ベリンガムとチェルシーのエース、パーマーが選出されなかったことで、彼は現在のプレミアリーグでの好調さを基軸とした中盤と攻撃陣を重視している。
シアラーが選んだベストイレブンでは、ゴールキーパーにジョーダン・ピックフォードが引き続き起用され、リース・ジェームズ、マーク・ゲヒ、エズリ・コンサ、そしてニューカッスルの左サイドバック、ルイス・ホールからなる4バックが守備を支える。中盤では、デクラン・ライスがエリオット・アンダーソンとコンビを組み、モーガン・ロジャースが創造的な10番の役割を担う。前線は、両サイドにブカヨ・サカとアンソニー・ゴードンを配置し、中央でキャプテンのハリー・ケインをサポートする布陣となっている。
シアラーが選ぶイングランド代表ワールドカップ先発メンバー：ピックフォード；ジェームズ、ゲヒ、コンサ、ホール；ライス、アンダーソン；サカ、ロジャース、ゴードン；ケイン
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二線級のスターたちにとっての絶好のチャンス
トゥヘル監督が北米で開催される大会で「スリー・ライオンズ」を率いる準備を進める中、シアラーは、今回の代表戦期間が、定位置を確保していない選手たちにとって極めて重要なアピール機会になると考えている。彼は、ドイツ人指揮官にはすでに基本的な構想があるだろうが、直前の変更の可能性も残されていると指摘した。
「トーマス・トゥヘルは、招集した選手たちを使って、明らかに少し調整を加えるだろう」とシアラーはベットフェアに語った。「35人のメンバー構成に関して、ある試合では選手に少し休養を与え、次の試合では残りの選手を起用するという彼の考え方は気に入っている。 「我々の実力を測るのは難しいだろう。なぜなら、米国、メキシコ、カナダ遠征に帯同する26人のメンバーにすら入っていない選手が、両方の先発11人に多く含まれる可能性があるからだ。
「しかし、この構成には、1、2人の選手にとって良いチャンスが潜んでいる。監督はすでに帯同させる選手の大部分を頭の中に描いているだろうが、最後の追い込みでアピールできる選手に、1、2枠のチャンスが残されているかもしれない。」
世界支配への野望
イングランドがトゥヘル体制へと移行する中、期待は高まり続けている。シアラーはチームの層の厚さに自信を示し、1966年以来続く主要タイトル獲得への長い待ち時間をようやく終わらせるには、十分な人材が揃っていると語った。
「イングランドはワールドカップを制覇できると信じている」と彼は付け加えた。「我々の才能を見れば、ポジションを争う選手たちを見れば、そう言えるだろう。メンバーを総覧すれば、確かにイングランドには優勝する非常に、非常に高いチャンスがある。だが、フランスにもスペインにも、そして自分たちも同様だと考えている他の国々にも、同じチャンスがあるのだ。」
「フランスには膨大な才能があり、スペインにも途方もない才能がある。ポルトガルも同様だ。彼らも皆、我々が見ているのと同じ状況を見ているはずだ。当然、優勝できるのは1チームだけだが、我々には確かなチャンスがある。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
今回の国際試合期間中、イングランド代表は3月27日にウルグアイと対戦し、その3日後には日本との試合が控えている。イングランドは、今度のワールドカップでクロアチア、ガーナ、パナマと同じグループLに入っている。