アラン・シアラーが2026年ワールドカップに向けたイングランド代表のベストイレブンを発表、レアル・マドリードのスター、ジュード・ベリンガムは選出されず

イングランドがトゥヘル体制へと移行する中、期待は高まり続けている。シアラーはチームの層の厚さに自信を示し、1966年以来続く主要タイトル獲得への長い待ち時間をようやく終わらせるには、十分な人材が揃っていると語った。

「イングランドはワールドカップを制覇できると信じている」と彼は付け加えた。「我々の才能を見れば、ポジションを争う選手たちを見れば、そう言えるだろう。メンバーを総覧すれば、確かにイングランドには優勝する非常に、非常に高いチャンスがある。だが、フランスにもスペインにも、そして自分たちも同様だと考えている他の国々にも、同じチャンスがあるのだ。」

「フランスには膨大な才能があり、スペインにも途方もない才能がある。ポルトガルも同様だ。彼らも皆、我々が見ているのと同じ状況を見ているはずだ。当然、優勝できるのは1チームだけだが、我々には確かなチャンスがある。」