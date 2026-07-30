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アラン・シアラーが、ニューカッスルのレジェンドとして衝撃的なニュースに反応し、エディ・ハウ退任の「不可解なタイミング」に疑問を呈する
タインサイド退団の「奇妙なタイミング」
シアラーは、ハウが突然退任することに衝撃を受けていると認め、なぜシーズン開幕のこれほど間近でその決定が下されたのか疑問を呈した。Betfairに対し、元ニューカッスルFWは、約5年間にわたって指揮を執ったハウが退任する見通しとなった衝撃的なニュースについて、直後の反応を示した。
「エディ・ハウがニューカッスルを去るというニュースには、本当に本当に驚いている」とシアラーは語った。「新シーズン開幕まで3週間というタイミングを考えると、奇妙だと思う。
「何があったのかは分からない。昨季終了時点のことなのか、この夏のことなのか、あるいは彼がクラブは今後も自分のベストな選手たちを売り続けずにはいられないと感じているのか。私が聞いている限りでは、去るのはエディ自身の決断だった」
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カラバオカップ栄光の遺産
退任をめぐっては困惑を隠せなかったものの、シアラーは、2021年に降格の危機に直面していたクラブを引き継いで以降のハウの仕事ぶりをすぐに称賛した。この指揮官は2025年にカラバオカップを制し、クラブに70年ぶりとなる主要タイトルをもたらしたことで広く知られている。シアラーは、ハウがファンベースに与えた感情的な影響を振り返り、こう述べた。「私が言いたいのは、ありがとうということだ。僕たちに与えてくれたものに対して、エディに感謝したい。あのウェンブリーでの日は、ニューカッスルファンとしての私にとって最高の日を与えてくれた。決して忘れることのないチャンピオンズリーグでの信じられないような夜も与えてくれた。
「彼はニューカッスルで素晴らしい仕事をした。信じられないような道のりだった。就任した時、そこには本当に降格の脅威があったが、あの状況から僕たちを導いた彼の仕事は、信じられないものだったと思う。彼はチームを立て直した。その後はリーグを駆け上がらせた。そして素晴らしい選手たちを連れてきた。そして決勝に連れていってくれた。あの決勝では敗れたが、その後また僕たちをそこへ連れ戻し、僕たちがずっと切望していた日を与えてくれた。
「これから何が起ころうとも、ジョーディーズはあの日に彼が僕たちに与えてくれたものに、これからもずっと感謝するだろう」
主力流出への懸念
今回の退任は大きな混乱のさなかに起きたもので、すでに複数の主力選手が退団に向かっている。シアラーは、指揮官を失うことで、チームに残るトップクラスのタレントの間にもさらに大きな動揺が広がる可能性があると懸念を示した。
「今のニューカッスルで起きていることを見ると、あまり良い状況には見えない」と彼は付け加えた。「クラブは最高の選手たちを次々に売っている。ファンは［アレクサンデル］イサクが去るのを見ているし、ファンは［サンドロ］トナーリが去るのを見ている。ファンは［アンソニー］ゴードンが去るのも見ている。
「私の推測では、ブルーノ［ギマランイス］が去るのもおそらく時間の問題だ。なぜなら、彼はそうした選手たちに起きていることを見て、さらにエディに起きていることを見れば、『個人的な観点からすれば、彼の立場から考えても、次は自分だろう』と思うはずだからだ」
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マティアス・ヤイスレが直面する課題
アル・アハリを率いるマティアス・ヤイスレがその職の最有力候補だとする報道が出る中、シアラー氏は38歳の指揮官の任命について慎重になるべきだと促した。ドイツ人指揮官はオーストリアとサウジアラビアで成功を収めてきたものの、プレミアリーグへの移籍は、重圧と厳しい視線という点で途方もない飛躍になる。
同氏は「もしそれが事実であれば、私たちは過度に騒ぎ立てないよう注意しなければならない。明らかに、彼は非常に若く、経験も浅い。プレミアリーグは怪物のようなリーグだ。エディが成し遂げたことの後を受けてやって来て引き継ぐのは、誰にとっても非常に重い仕事だ」と警鐘を鳴らした。
最終的に、ニューカッスルのレジェンドは、移籍市場とコーチング部門で激しい変動が続いた時期を経て、クラブが落ち着きを取り戻すことを切望している。「私が望むのは安定だ」とシアラー氏は結論づけた。「より優れた選手たちを引き留めたいが、彼らの立場からすれば、今の状況を見て『ちょっと待ってくれ、このフットボールクラブで何が起きているんだ？』と考えるだろうというのは理解できるし、納得もできる。だから、私は安定を望んでいる」
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