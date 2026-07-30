退任をめぐっては困惑を隠せなかったものの、シアラーは、2021年に降格の危機に直面していたクラブを引き継いで以降のハウの仕事ぶりをすぐに称賛した。この指揮官は2025年にカラバオカップを制し、クラブに70年ぶりとなる主要タイトルをもたらしたことで広く知られている。シアラーは、ハウがファンベースに与えた感情的な影響を振り返り、こう述べた。「私が言いたいのは、ありがとうということだ。僕たちに与えてくれたものに対して、エディに感謝したい。あのウェンブリーでの日は、ニューカッスルファンとしての私にとって最高の日を与えてくれた。決して忘れることのないチャンピオンズリーグでの信じられないような夜も与えてくれた。

「彼はニューカッスルで素晴らしい仕事をした。信じられないような道のりだった。就任した時、そこには本当に降格の脅威があったが、あの状況から僕たちを導いた彼の仕事は、信じられないものだったと思う。彼はチームを立て直した。その後はリーグを駆け上がらせた。そして素晴らしい選手たちを連れてきた。そして決勝に連れていってくれた。あの決勝では敗れたが、その後また僕たちをそこへ連れ戻し、僕たちがずっと切望していた日を与えてくれた。

「これから何が起ころうとも、ジョーディーズはあの日に彼が僕たちに与えてくれたものに、これからもずっと感謝するだろう」