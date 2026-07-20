決まりかけたかに見えたが、まだだ。2007年生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ出身、強力な攻撃的MF／WGケリム・アラジュベゴヴィッチは、3月のW杯プレーオフでイタリアを破った立役者。アタランタ移籍が目前だったものの、ベルガモ行きは再び不透明に。この18歳の将来は、まだ未知数だ。
ローマの移籍市場では、ミランからトッププレイヤーが加入する可能性が取り沙汰されている。ブックメーカーのオッズが示唆する内容は？
決まりかけたかに見えたが、まだだ。2007年生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ出身、強力な攻撃的MF／WGケリム・アラジュベゴヴィッチは、3月のW杯プレーオフでイタリアを破った立役者。アタランタ移籍が目前だったものの、ベルガモ行きは再び不透明に。この18歳の将来は、まだ未知数だ。
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クリスティアーノ・ジュントーリとバイエル・レバークーゼンの交渉は、選手評価額が約3000万ユーロ＋ボーナスと高く設定されたことで停滞している。 この状況を受け、フィオレンティーナが再浮上する可能性が出てきた。ラジオ・ブルーノによると、クラブは移籍市場の動向を注視。サイド補強を狙うファビオ・パラティチSDは、右サイドでもプレーできる左利きの同選手に強い関心を抱いている。 フィオレンティーナは今夏、補強に積極的で、資金も十分だ。
フィオレンティーナだけでなくミランも注目している。シセ、ゴンサロ・ラモス、マリオ・ギラを加え、アタランタに対抗する構えだ。主なターゲットはゲンク所属の2007年生まれギリシャ人、コンスタンティノス・カレツァスだが、ズラタン・イブラヒモビッチは夏の初めから注目していたボスニア人選手にも言及している。 ミランが本腰を入れた場合、その歴史とブランド力が選手判断を左右する。
ケリム・アラジベゴヴィッチはアタランタのオファーを受け入れた。しかし、数週間前にザルツブルクから完全移籍で獲得したバイエル・レバークーゼンは3000万ユーロを要求している。プレミアリーグのクラブからも突如問い合わせがあり、注目が必要だ。
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