決まりかけたかに見えたが、まだだ。2007年生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ出身、強力な攻撃的MF／WGケリム・アラジュベゴヴィッチは、3月のW杯プレーオフでイタリアを破った立役者。アタランタ移籍が目前だったものの、ベルガモ行きは再び不透明に。この18歳の将来は、まだ未知数だ。





ローマの移籍市場では、ミランからトッププレイヤーが加入する可能性が取り沙汰されている。ブックメーカーのオッズが示唆する内容は？