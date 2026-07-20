決まりかけたかに見えたが、まだだ。2007年生まれのボスニア・ヘルツェゴビナ出身、攻撃的MF兼ウイングのケリム・アラジベゴヴィッチは、3月のW杯プレーオフでイタリアを破った立役者。アタランタ移籍が目前だったものの、ベルガモ行きは再び不透明に。この18歳の将来は、まだ未知数だ。
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アラジュベゴヴィッチ、アタランタの失速が顕著：フィオレンティーナとミランが再び優勝争いに加わる
バイエルからの高い関心とフィオレンティーナの復帰
クリスティアーノ・ジュントーリとバイエル・レバークーゼンの交渉は、選手評価額が約3000万ユーロ＋ボーナスと高く設定されたことで停滞している。 この状況を受け、フィオレンティーナが再浮上する可能性が出てきた。ラジオ・ブルーノによると、クラブは移籍市場の動向を注視。サイド補強を狙うファビオ・パラティチSDは、右サイドでもプレーできる左利きの同選手に強い関心を抱いている。 フィオレンティーナは今夏、補強に積極的で、アライベゴヴィッチの資金も捻出できる見込みだ。
ミランに要注意
フィオレンティーナだけでなくミランも注目している。シセ、ゴンサロ・ラモス、マリオ・ギラを加え、アタランタに対抗する構想は確実だ。主なターゲットはゲンク所属の2007年生まれギリシャ人MFコンスタンティノス・カレツァスだが、ズラタン・イブラヒモビッチは夏の初めから注目していたボスニア人選手にも言及している。 ミランが本腰を入れた場合、その歴史とブランド力が選手の判断を後押しするだろう。
インシディア・プレミア
ケリム・アラジベゴヴィッチはアタランタのオファーを受け入れた。しかし、数週間前にザルツブルクから完全移籍で獲得したバイエル・レバークーゼンは3000万ユーロを要求している。プレミアリーグのクラブからも意外なオファーが届いており、複数のチームが問い合わせを行っている。
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