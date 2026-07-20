アラジュベゴヴィッチ、アタランタの失速が顕著：フィオレンティーナとミランが再び優勝争いに加わる

クリスティアーノ・ジュントーリとバイエル・レバークーゼンの交渉は、選手評価額が約3000万ユーロ＋ボーナスと高く設定されたことで停滞している。 この状況を受け、フィオレンティーナが再浮上する可能性が出てきた。ラジオ・ブルーノによると、クラブは移籍市場の動向を注視。サイド補強を狙うファビオ・パラティチSDは、右サイドでもプレーできる左利きの同選手に強い関心を抱いている。 フィオレンティーナは今夏、補強に積極的で、アライベゴヴィッチの資金も捻出できる見込みだ。







