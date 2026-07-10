トップ下。ラツィオのギラとパリ・サンジェルマンのゴンサロ・ラモスを獲得したミランは、さらに攻撃陣を補強する。 求めるのは、若く才能があり、将来的に売却可能な選手。ゲンクのコンスタンティノス・カレツァスと、昨季ザルツブルクでプレーしたレバークーゼン所属のケリム・アラジベゴヴィッチが候補に挙げられている。
翻訳者：
アラジュベゴヴィッチの代理人とミランが再び接触。バイエル・レバークーゼンはFWを確保し、移籍金を設定した。
イブラヒモビッチが彼を後援している
2007年生まれのボスニア人選手はW杯で好パフォーマンスを見せ、ロッソネリ、特にイブラヒモビッチから高く評価されている。イブラヒモビッチはフォックス・スポーツの取材に、カタールでの自身のゴールについてこう語った。「シュートもテクニックも完璧だった。だが私が感銘を受けたのは、ゴール前の自信だ。 ボールを要求した姿勢と、その瞬間を嗅ぎ分けた感覚だ。偉大な選手はチャンスを待つものではない。自ら作り出すのだ。皆はそのゴールについて語っているが、私にとってゴールが最も重要なわけではない。最も驚くべきは彼の勇気だ。ワールドカップという大舞台で、何百万人もの視線を感じながら、まるでスタジアムの主であるかのようにプレーする18歳の選手。それは稀有な存在だ。 才能ある若手は多い。だが個性のない才能は無意味だ。私はケリムに「良い試合がしたい」という若手ではなく、自分が一番だと信じる選手を見た。 多くの人はこれが彼のキャリアの始まりだと言うだろう。その通りかもしれない。だが彼がこのマインドセットを保ち続ければ、このゴールはサッカー界がケリム・アラジュベゴヴィッチという存在を認識した瞬間として記憶されるだろう。ワールドカップはスターが生まれる場所だ。今日、新たなスターが生まれたのだ」
継続的な連絡
ミランはアラジュベゴヴィッチの代理人と交渉を続けており、合意の可能性もある。欧州やイタリア国内（アタランタ、ローマ）のクラブが争奪するが、本人はミラン加入を希望。カルディナーレは経済面でも説得できる。 バイエル・レバークーゼンとの合意は難しい。クラブは3月末、買い取りオプションを行使し、ザルツブルクに800万ユーロを支払って彼をドイツに呼び戻した（2024年に200万ユーロで売却）。現時点では放出すつもりはないが、3000万ユーロのオファーがあれば検討するだろう。
モレイラの獲得と激しい競争
オーストリアリーグ28試合で9ゴール3アシストを記録したアラジベゴヴィッチは、バイエルにとって「現在」であり「未来」だ。スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは3月末、「若くしてザルツブルクに不可欠な存在となり、CL予選やELでも高いパフォーマンスを示した」と語った。 「ケリムが今後数年間、バイエル04レバークーゼンでも重要な役割を果たしてくれると確信している」と語った。 だが、すぐにレギュラーになれるか、バイアレーナで将来があるかは不透明だ。 クラブはすでにリヨンからウイングのアフォンソ・モレイラを3200万ユーロで獲得しており、カルブレス、ベン・セギール、ポクなど同ポジションの選手もいる。競争が激しいため、移籍する可能性もあり、ミランなどのビッグクラブが注目している。
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