2007年生まれのボスニア人選手はW杯で好パフォーマンスを見せ、ロッソネリ、特にイブラヒモビッチから高く評価されている。イブラヒモビッチはフォックス・スポーツの取材に、カタールでの自身のゴールについてこう語った。「シュートもテクニックも完璧だった。だが私が感銘を受けたのは、ゴール前の自信だ。 ボールを要求した姿勢と、その瞬間を嗅ぎ分けた感覚だ。偉大な選手はチャンスを待つものではない。自ら作り出すのだ。皆はそのゴールについて語っているが、私にとってゴールが最も重要なわけではない。最も驚くべきは彼の勇気だ。ワールドカップという大舞台で、何百万人もの視線を感じながら、まるでスタジアムの主であるかのようにプレーする18歳の選手。それは稀有な存在だ。 才能ある若手は多い。だが個性のない才能は無意味だ。私はケリムに「良い試合がしたい」という若手ではなく、自分が一番だと信じる選手を見た。 多くの人はこれが彼のキャリアの始まりだと言うだろう。その通りかもしれない。だが彼がこのマインドセットを保ち続ければ、このゴールはサッカー界がケリム・アラジュベゴヴィッチという存在を認識した瞬間として記憶されるだろう。ワールドカップはスターが生まれる場所だ。今日、新たなスターが生まれたのだ」



