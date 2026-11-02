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ライブ
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

アライベゴビッチがセリエA初ゴール「特別な日の、特別な夜。決して忘れない」

ユヴェントス
ケリム・アライベゴヴィッチ
セリエ A

2007年生まれの選手が歓喜し、仲間を鼓舞「このまま突き進もう」

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ケリム・アライベゴヴィッチは2007年生まれのFW。セリエA初ゴール（ユヴェントスでの通算2ゴール目）を決めるなど好プレーを見せ、ユヴェントスがナポリに2-0で勝利した試合の主役となった。

ナポリ戦の翌日、ボスニア人のアライベゴヴィッチは自身のSNSにこう投稿した。「特別な日に、ホームで迎えた特別な夜。セリエAでの初ゴールと、ナポリを相手にしたホームでの重要な勝利。決して忘れない瞬間だ。チームを誇りに思うし、信頼を寄せてくれたことに感謝している

  • アライベゴヴィッチはこう締めくくった。「これからも前進し続けよう。素晴らしい応援をありがとう。頑張れ、ユヴェントス！ 最後まで。KM17

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