アユーブ・ブアディの台頭：大舞台でも動じず、ヨーロッパのどのチームにもすぐに溶け込めるモロッコの中盤の若き逸材

土曜のブラジル戦でセンセーショナルなW杯デビューを飾ったブアディ。10代ながら危険な位置でボールを保持し、激しいプレッシャーを受けながらも正確なパスか軽やかなドリブルで何度も危機を脱した。
1－1の熱戦で、彼はチームに勝利への土台を築いた。この成熟したプレーに世界は驚いたが、過去も現在も彼のコーチやチームメイトは誰も驚かなかった。彼らはかねてから彼を「将来のスーパースター」と見ていたからだ。
土曜のブラジル戦でセンセーショナルなW杯デビューを飾ったブアディ。10代ながら危険な位置でボールを保持し、激しいプレッシャーを受けながらも正確なパスか軽やかなドリブルで何度も危機を脱した。
1－1の熱戦で、彼はチームに勝利への土台を築いた。この成熟したプレーに世界は驚いたが、過去も現在も彼のコーチやチームメイトは誰も驚かなかった。彼らはかねてから彼を「将来のスーパースター」と見ていたからだ。
ブアディはフランス北部のサンリス出身で、5歳から近隣のクレイルでサッカーを始めた。パリ・サンジェルマンやモナコも関心を示したが、2021年、13歳だった彼はリール入りを選択した。
元監督のジョルジュ・トゥルネは「アユーブは迷う余地のない選択だった。背が高く、中盤で落ち着きがあり、テクニックと視野が素晴らしい」と『レキップ』に語った。「彼は成功する運命にあった。ラファエル・ヴァランに少し似ているね」
加入から2年余りでリーグ・アンのリールとプロ契約を締結。「とても嬉しい。ここでのプロ昇格が目標だった」とクラブ公式に語った。次は「良いパフォーマンスを続け、毎日努力し、トップチームに昇格したい」。
その目標は、誰もが予想するより早く実現した。
ブアディはリールのユースで頭角を現し、5部リザーブチームでプレーしていた2023年10月5日、カンファレンスリーグのKIクラクスヴィク戦でトップチームデビュー。
当時16歳3日だった彼は、UEFAクラブ大会最年少出場記録を樹立。1981年以来のリール最年少選手にもなった。フォンセカ監督は「未来の選手を見つけた」と語ったが、実際には「現在の」戦力でもあることが証明された。
その2週間後にはリーグ・アンデビューも飾り、21世紀最年少記録を樹立。2023-24シーズンには合計16試合に出場した。今夏、リールは彼の契約を2027年まで延長。
「プロデビューの機会を与えてくれたLOSCで冒険を続けられることを誇りに思う」とこのMFは語り、「来季の目標？ クラブの目標を達成し、サポーターに誇りを感じてもらえるよう全力を尽くすことだ」と続けた。
2024年10月2日、リールは欧州王者レアル・マドリードを1-0で下した。17歳になったばかりのブアディは、中盤で冷静にボールを配球。
17歳の誕生日当日に先発し、ジュード・ベリンガム、フェデ・バルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、エドゥアルド・カマヴィンガを擁する相手中盤に対しても動じず、44本中43本のパスを成功させた。試合後、スタッド・ピエール・モーロイのファンは祝福の歌を贈り、最高の誕生日を締めくくった。
リールのブルーノ・ジェネジオ監督も喜びを隠せなかった。知性あふれる彼は、前年、ブリジット・マクロン夫人が出席したスピーチコンテストで優勝している。
ジェネシオ監督は「彼は非常に頭の良い若者だ。我々は彼の能力を知っている。このレベルでプレーする才能がある。今後も実力を示すべきだが、彼については心配していない」と語った。
その予想は的中した。代表戦中断前最後のCLユヴェントス戦でも、4バックの前で安定感抜群のプレーを見せ、1－1の引き分けに貢献。この若者は再びMOMに選ばれ、大きな可能性を印象づけた。
ブアディのユヴェントス戦での活躍は、必然的に彼とトリノの巨人の噂を呼んだ。また、2024年夏にサン・シーロの指揮を執ったフォンセカが、教え子ブアディのACミラン加入を画策したが失敗したことも判明した。
しかし両クラブとも現在では獲得が難しい。この1シーズンで公式戦37試合に先発したことで市場価値が急騰し、欧州トップクラブが本腰を入れて注目しているからだ。
クラブ会長オリヴィエ・レタンは、移籍金7000万ポンド（約9400万ドル）を要求すると報じられている。この額でも、ブアディ獲得を狙う強豪クラブの熱は冷めそうもない。
先週末、カゼミーロとブルーノ・ギマランエス擁するブラジル代表の中盤を支配したブアディ。パリ・サンジェルマン、バイエルン、リヴァプール、アーセナルが獲得に動いていると報じられ、その理由は明らかだ。
トップ10チーム同士の唯一の試合で、彼は最も影響力のある選手だった。1対1の勝率は最多で、ボールタッチ数もMFトップだった。
ブアディが今夏PSGに移籍しても、すぐに恩恵があるかは不透明だ。ルイス・エンリケ監督の下には世界最高峰のMFトリオがおり、成長途上の彼が出場時間を確保できるかは課題となる。
一方、アリアンツ・アレーナではジョシュア・キミッヒが先発の座に座っているだろうが、バイエルンも近い将来、後継者が必要になる。現時点でこれほど有望な候補は市場にほとんどいない。
アーセナルでも競争は激しい。5600万ポンドで加入したマルティン・ズビメンディは、1年目でマイルズ・ルイス＝スケリーに先発の座を譲った。 それでもチャンピオンズリーグ決勝でPSG相手にボール支配を続けられなかったアーセナルは、ミケル・アルテタ監督がフィジカルとテクニックを兼備するブアディ獲得に熱心な理由を説明している。
リヴァプールが興味を示すのも当然だ。昨季は中盤が機能不全に陥った。ブアディは、クロップ体制下で求め続けた運動量と技術を兼備する“No.6”に見える。
本人は関心を知りつつも、今はモロッコ代表でW杯を戦うことに集中すると語っている。それでも、次の移籍先を選ぶ際には多くのオプションがあり、その才能なら最適な決断を下すだろう。