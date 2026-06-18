アユーブ・ブアディの台頭：大舞台でも動じず、ヨーロッパのどのチームにもすぐに溶け込めるモロッコの中盤の若き逸材

土曜のブラジル戦でセンセーショナルなW杯デビューを飾ったブアディ。10代ながら危険な位置でボールを保持し、激しいプレッシャーを受けながらも正確なパスか軽やかなドリブルで何度も危機を脱した。

1－1の熱戦で、彼はチームに勝利への土台を築いた。この成熟したプレーに世界は驚いたが、過去も現在も彼のコーチやチームメイトは誰も驚かなかった。彼らはかねてから彼を「将来のスーパースター」と見ていたからだ。