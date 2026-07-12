ムベケゼリ・ムボカジの代理人バシア・マイケルズ氏は、今夏の移籍について複数の名門クラブから問い合わせがあったと明かした。

シカゴ・ファイアに所属する20歳のDFは、南アフリカ代表がW杯で初ベスト16入りした大会で全試合にフル出場。ナポリやノッティンガム・フォレストなど、多数のクラブがオーランド・パイレーツ出身の彼に興味を示している。

マイケルズはSportsboomに「こんな大物と話す日が来るとは想像もしていませんでした。でも、彼をトップ5リーグへ送り、CLでプレーさせるのが私の使命です。ムボカジならその価値があります」と語った。