今年の夏も例外ではない。2026年のワールドカップはサッカー史上最大規模で、試合数と参加チームが増えるため、世界中のスカウトや監督、クラブの目に留まる選手も増えそうだ。
例えば、スイス代表のベスト8進出に貢献した20歳の攻撃的選手ヨハン・マンザンビを、ニューカッスルはフライブルクから5150万ポンド（6900万ドル）で獲得したばかりだ。
では、北米大会で移籍を勝ち取るに足る活躍をした他の選手は誰だろうか。GOALは、今後数日から数か月以内に移籍しそうな印象的な選手10人をピックアップした。
今年の夏も例外ではない。2026年のワールドカップはサッカー史上最大規模で、試合数と参加チームが増えるため、世界中のスカウトや監督、クラブの目に留まる選手も増えそうだ。
例えば、スイス代表のベスト8進出に貢献した20歳の攻撃的選手ヨハン・マンザンビを、ニューカッスルはフライブルクから5150万ポンド（6900万ドル）で獲得したばかりだ。
では、北米大会で移籍を勝ち取るに足る活躍をした他の選手は誰だろうか。GOALは、今後数日から数か月以内に移籍しそうな印象的な選手10人をピックアップした。
マザーウェルは、昨夏デンマークのホルセンから獲得したばかりのエライジャ・ジャストの売却を急いでいない。しかし、ニュージーランド代表FWがW杯で3得点を挙げて市場価値を急上昇させたことで、状況は好転した。
最新報道では、スコットランド王者のセルティックとリーグ・アンのトゥールーズがオファーを検討。デビューシーズンに7得点を挙げたジャストは、移籍1年目で400万ポンドでの売却も噂される。
ムベケゼリ・ムボカジの代理人バシア・マイケルズ氏は、今夏の移籍について複数の名門クラブから問い合わせがあったと明かした。
シカゴ・ファイアに所属する20歳のDFは、南アフリカ代表がW杯で初ベスト16入りした大会で全試合にフル出場。ナポリやノッティンガム・フォレストなど、多数のクラブがオーランド・パイレーツ出身の彼に興味を示している。
マイケルズはSportsboomに「こんな大物と話す日が来るとは想像もしていませんでした。でも、彼をトップ5リーグへ送り、CLでプレーさせるのが私の使命です。ムボカジならその価値があります」と語った。
『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙は、ワールドカップ開幕直前に、インテルがボスニア・ヘルツェゴビナのセンターバック、タリク・ムハレモヴィッチに注目しているだけでなく、ユヴェントスも、昨年サッスオーロへ完全移籍させた選手の再獲得を検討していると報じた。
しかし、W杯での活躍でサンダーランドなどプレミアリーグクラブも注目。サッスオーロは移籍金を上げ、インテルとユヴェントスは安価で獲得できるチャンスを逃したことを後悔している。
ムハレモヴィッチ本人は依然としてサン・シーロ移籍を望んでいるとされる。なお、ユヴェントスはサッスオーロとの契約に「転売時の50％分配金条項」を盛り込んでいたが、移籍市場は結局のところ資金力で動く。結果として、この23歳DFは世界最富裕リーグであるプレミアリーグへ移籍する可能性が高いとみられている。
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ジュリアン・キノーネスは昨季31試合で33得点を挙げ、イヴァン・トニーやクリスティアーノ・ロナウドを抑えてサウジ・プロリーグのゴールデンブーツ賞を獲得した。さらにW杯メキシコ代表5試合で4得点をマークし、イングランド移籍への評価をさらに高めた。
キノーネスは5月にアル・カディシアと新契約を結んだため、クラブに売却の必要はなく、移籍金も高くなる見込みだ。それでも本人はプレミアリーグ挑戦の機会があれば喜んで受け入れるだろう。
リヴァプールは17歳のジルベルト・モラ獲得に強い関心を示している。しかし、彼はメキシコ代表での活躍で現代屈指の若手MFであることを証明したため、獲得は容易ではない。
モラはメキシコ代表のW杯初戦をベンチで迎えたが、グループリーグ最終戦のチェコ戦で印象的なプレーを見せ、エクアドル戦とイングランド戦でも先発を維持した。
まだ荒削りだが、潜在能力は計り知れない。移籍金は4000万ユーロと噂され、リヴァプールはマンチェスター・シティ、アーセナル、バルセロナ、レアル・マドリードとの争奪戦に備える必要がある。
この夏、アーリング・ハーランドはピッチ内外で全米を沸かせたが、注目されたノルウェー人選手は彼だけではなかった。アントニオ・ヌサはスタレ・ソルバッケン監督率いるチームの左サイドで存在感を示し、プレミアリーグ移籍が噂される理由を再確認させた。
1月の移籍市場で獲得を見送ったトッテナムは、現在RBライプツィヒに正式オファーを出す準備を進めている。一方、昨夏エベレチ・エゼをスパーズから引き抜いたアーセナルも再び介入する可能性があると報じられている。
ウェストハムではすでに「投げ売り」が始まり、マテウス・フェルナンデスが8500万ポンドでトッテナムへ移籍した。クリセンシオ・サマーヴィルも、このポルトガル人選手に続いてロンドン・スタジアムを去るのは時間の問題だ。ただ、ハマーズにとって朗報なのは、このオランダ人選手がワールドカップで躍動し、市場価値を高めたことである。
代表4試合のうち先発は2試合だったが、4ゴールに直接関与（うち2得点は自身）。以前の中位フルハムから打診から一転、2024-2025プレミア王者リヴァプールへの5000万ポンド移籍が噂されている。
メットライフ・スタジアムでのモロッコ初戦。アユブ・ブアディはブラジル相手に冷静なプレーを見せ、彼を知らない人々を驚かせた。リール所属の18歳MFは、かねてから欧州最高峰での活躍が期待されており、巨額移籍で名門クラブへ移るのも時間の問題だ。
報道によると、アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドなどプレミアリーグの強豪が、北米遠征5試合中4試合に先発した元フランスU-21代表の彼に興味を示している。
ブルーノ・ギマランイスのW杯は悲劇的に終わった。ニューカッスルの主将はブラジル代表としてノルウェー戦でPKを外し、ベスト16敗退を経験した。だが、敗因を彼一人に帰すのは妥当ではない。28歳の彼は4アシストを記録し、低調なチームをその段階まで導いたのだ。
この4週間で彼の評価は下がらず、むしろ上昇した。そのため、彼は現在ニューカッスルを退団し、プレミアリーグ王者のアーセナルへ移籍したいと望んでいる。アーセナルは、セント・ジェームズ・パークで低迷するプロジェクトから脱却したいというブルーノの意向を背景に、このMFを安価で獲得しようとしているが、それでも彼の獲得には少なくとも8000万ポンドを支払わなければならないだろう。
コートジボワール代表としてW杯で戦ったヤン・ディオマンデは、得点1、アシスト1ながら、卓越したテクニックと最初の5ヤードの加速で疑念を吹き飛ばした。
大会前はリヴァプールが獲得競争で優位とされたが、本人はパリ・サンジェルマンへの移籍を望んでいるという。ライプツィヒは今季残留を明言しているものの、今夏に1億ユーロ超でパルク・デ・プランスへ移るという見方は根強い。