アユブ・ブアディ、ジルベルト・モラ、北米で好パフォーマンスを示したW杯選手10名が今夏移籍へ

ムベケゼリ・ムボカジの代理人バシア・マイケルズ氏は、今夏の移籍について複数の名門クラブから問い合わせがあったと明かした。

シカゴ・ファイアに所属する20歳のDFは、南アフリカ代表がW杯で初ベスト16入りした大会で全試合にフル出場。ナポリやノッティンガム・フォレストなど、多数のクラブがオーランド・パイレーツ出身の彼に興味を示している。

マイケルズはSportsboomに「こんな大物と話すとは想像もしていませんでした」と明かした。「私にとって重要なのは、彼をトップ5リーグへ導くことです。ムボカジはチャンピオンズリーグでプレーする価値がある信じています。疑いの余地はありません。」