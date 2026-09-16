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アヤックス、元トッテナムのイヴ・ビスマとのフリー移籍での契約締結を完了
元スパーズ戦士、アムステルダムで新たなスタートへ
アヤックスはビスマの獲得を正式に発表した。これにより、このMFはプレミアリーグ退団後に続いていた去就不透明な時期に終止符を打った。昨季終了時にトッテナムとの契約が満了していたマリ代表は、ヨハン・クライフ・アレナに当面とどまる契約にサインした。クラブは、この契約が即時発効し、2027年6月30日までとなることを発表。経験豊富なこの選手にとって、エールディビジで最高の状態を取り戻すための長期的な足場が与えられることになった。
トッテナムでの最後の1年では出場はわずか11試合にとどまり、その信頼性を首脳陣に納得させることができなかった。ロンドンでの時間は複数の規律上の問題によって傷つけられ、2年前には、SNS上の映像で亜酸化窒素を使用しているように見えたことを受けて科された大きく報じられた出場停止処分も含まれていた。
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ビスマが勝利へのメンタリティーを明かす
トッテナム時代には自身を巡る論争もあったものの、ビスマは反骨心と明確な目的意識を持ってオランダにやって来た。ブライトンの元選手であるビスマは、欧州屈指の歴史を誇るクラブのひとつに加わることへの興奮を口にした。「本当にうれしい。アヤックスはヨーロッパでも最大級のクラブのひとつだから、とても大きな意味がある。そして、この偉大なクラブの歩みの一部になれるのは素晴らしいことだ」とビスマは語った。
この移籍が驚きだったかと問われると、このMFはすでにアヤックス首脳陣が示したビジョンに心を動かされていたと説明した。「いや、そんなことはない。事前にここにいる多くの人たちと話をしていたからね。彼らはプロジェクトについて話してくれて、それが自分にとってとても興味深かった。だからここにいるんだ」とコメント。「彼らはこの1年で本当に何をしたいのか、そして今後何年かで何を目指しているのか、そのプロジェクトを話してくれた」
勝者のメンタリティー
この獲得は、単なる才能への賭けではなく、アヤックスの補強チームが中盤に強さを加えるための計算された動きでもある。ビスマは、自身のキャリアの次章に向けた目標について疑いの余地を残さなかった。「僕は勝者だし、だからこそすべてに勝ちたい。それが僕の望みだし、始める準備はできている」と述べた。
ビスマはまた、若手育成を誇りとすることの多いチームの中で、リーダーシップの役割を担うことにも意欲を示している。「僕はただ、物事の見方やサッカーの捉え方について、彼らにいくつかアドバイスをするつもりだ。ただ、ここにいるし、若い選手たちみんなのためにいるんだと知ってもらいたい。彼らは僕に話しかけていいし、どんなことでもとても良い話し合いができる」と付け加えた。
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クラブが重要な新戦力を称賛
テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、この補強が戦略的なものであることを強調し、クラブがここ数カ月にわたってこの選手の状況を追っていたと明かした。クライフは、選手との話し合いが8月の時点で始まっていたと述べ、移籍金なしで彼ほどの実力を持つ選手を確保できたことにクラブは満足しているとした。
「イヴとの話し合いは8月に始まり、彼がいまアヤックスに加入したことをうれしく思う。われわれは、最高レベルで結果を出すために何が必要かを理解している経験豊富な選手を迎え入れた。彼はいくつかのポジションでプレーできるし、できるだけ早く起用可能になることを願っている」
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