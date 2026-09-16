トッテナム時代には自身を巡る論争もあったものの、ビスマは反骨心と明確な目的意識を持ってオランダにやって来た。ブライトンの元選手であるビスマは、欧州屈指の歴史を誇るクラブのひとつに加わることへの興奮を口にした。「本当にうれしい。アヤックスはヨーロッパでも最大級のクラブのひとつだから、とても大きな意味がある。そして、この偉大なクラブの歩みの一部になれるのは素晴らしいことだ」とビスマは語った。

この移籍が驚きだったかと問われると、このMFはすでにアヤックス首脳陣が示したビジョンに心を動かされていたと説明した。「いや、そんなことはない。事前にここにいる多くの人たちと話をしていたからね。彼らはプロジェクトについて話してくれて、それが自分にとってとても興味深かった。だからここにいるんだ」とコメント。「彼らはこの1年で本当に何をしたいのか、そして今後何年かで何を目指しているのか、そのプロジェクトを話してくれた」