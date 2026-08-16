現代の移籍市場ではめったに見られない動きとして、アヤックスはゴッツのパリ・サンジェルマン移籍を祝うため、異例とも言える演出を見せた。オランダの名門は、エッフェル塔のすぐそばにあるセーヌ川沿いの一角を使用し、21歳のウインガーに捧げる巨大バナーを掲出した。

この演出は緻密に設計されており、パリのクラブを象徴する伝統的な赤、青、白のストライプを採用。アムステルダムでのゴッツの過去と、フランスの首都で待つ輝かしい未来とをつなぐものとなっていた。

この壮大なジェスチャーに先立ち、エールディビジの同クラブはデジタル上でも相次いで賛辞を送っていた。ここ24時間で、ベルギー代表の同選手に向けたハイライト映像や感情のこもったメッセージをSNSに次々と投稿していたのだ。「アヤックスはいつだって君のホームだ」とクラブはある投稿でつづり、別の投稿では「その才能をPSGへ持ち込め」と後押ししていた。



