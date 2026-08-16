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アヤックス、ビッグマネー移籍を受けてエッフェル塔の下でPSGをテーマにしたバナーでミカ・ゴッツをサプライズ
ベルギーの若きスターに贈られた、パリの象徴的オマージュ
現代の移籍市場ではめったに見られない動きとして、アヤックスはゴッツのパリ・サンジェルマン移籍を祝うため、異例とも言える演出を見せた。オランダの名門は、エッフェル塔のすぐそばにあるセーヌ川沿いの一角を使用し、21歳のウインガーに捧げる巨大バナーを掲出した。
この演出は緻密に設計されており、パリのクラブを象徴する伝統的な赤、青、白のストライプを採用。アムステルダムでのゴッツの過去と、フランスの首都で待つ輝かしい未来とをつなぐものとなっていた。
この壮大なジェスチャーに先立ち、エールディビジの同クラブはデジタル上でも相次いで賛辞を送っていた。ここ24時間で、ベルギー代表の同選手に向けたハイライト映像や感情のこもったメッセージをSNSに次々と投稿していたのだ。「アヤックスはいつだって君のホームだ」とクラブはある投稿でつづり、別の投稿では「その才能をPSGへ持ち込め」と後押ししていた。
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契約期間と金銭面の詳細が明らかにされた
この移籍は、若くトップクラスの才能で攻撃陣の刷新を進めるルイス・エンリケ監督のチームにとって、大きな投資となる。ベルギー人ウインガーの取引額は当初4500万ユーロだが、各種の成果連動型ボーナス条項が満たされれば最終的には5500万ユーロに達する可能性がある。ゴッツはパルク・デ・プランスでの長期的な将来を託し、2031年までの契約にサインした。
21歳の同選手のパリ到着は、この慌ただしい24時間の間にクラブが行った唯一の大型補強ではなかった。彼の加入は、バルセロナからワールドカップ優勝経験者フェラン・トーレスを獲得したこととあわせて発表され、フランス王者の強い意志を示すものとなった。
ゴッツが「世界最高のクラブ」への移籍に反応
パルク・デ・プランス到着後まもなくして語ったルーヴェン生まれのアタッカーは、この移籍への喜びを隠しきれなかった。ゴッツは最初の公式インタビューで「ここに来ることができて本当にうれしい。ナセル・アル＝ケライフィ会長、ルイス・カンポス、ルイス・エンリケに感謝したい」と説明した。「彼らは、僕にパリ・サンジェルマンに来てほしいと思っていることを示してくれた。PSGから連絡をもらったとき、うれしかった。世界最高のクラブだ。本当に喜びに満ちている」
その退団はアヤックスに大きな穴を残したが、その思いはテクニカルディレクターのジョルディ・クライフも認めている。クラブは、パリの強豪が関心を具体的なものにした時点で、この移籍を阻止する手立てはほとんどなかったと認めた。
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戦術的な再編とバルコラを巡る疑問
ゴッツの加入によって、ブラッドリー・バルコラの今後にもさらなる注目が集まっている。バルコラにはプレミアリーグへの衝撃的な移籍の可能性が盛んに報じられてきた。さらに、ゴッツとトーレスが正式にチームに加わったことで、ルイス・エンリケ監督の前線3枚を巡るポジション争いは過熱の一途をたどっている。
このベルギー人は前線の複数ポジションをこなせるうえ、昨季のエールディビジでは驚異的な結果を残した。2011年以降、1シーズンで15得点15アシストを記録したわずか3人のうちの1人であり、その能力は既存の序列を直接脅かすものだ。
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