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アヤックス、バルセロナGKマルク・テア・シュテーゲンを1シーズンの期限付き移籍で獲得完了
アヤックス、テア・シュテーゲンのレンタル移籍を成立へ
アヤックスは正式に、バルセロナとベテランGKマルク・テア・シュテーゲンの獲得で合意に達した。34歳の同選手は、スペインの強豪を一時的に離れ、期限付き移籍で1シーズンにわたってアムステルダムへ加わる。ドイツ代表GKの確保は、エールディヴィジのクラブにとって大きな成果だ。テア・シュテーゲンはトップレベルでの実績を備えてオランダに到着し、新シーズンを前にチームに大きな後押しをもたらす。
クライフ、新加入選手を歓迎
この移籍により、このドイツ代表選手はアヤックスのスポーティング部門首脳陣、特にクライフと再び一緒になることとなった。2人はスペインサッカー界でともに活動していた時期から、すでに強い仕事上の関係を築いている。
クライフは、ようやくこの複雑な契約をまとめ上げたことに大きな満足感を示した。この移籍成立について語り、次のように述べた。「マルクは素晴らしい実績を持っており、その能力は広く認められている。
「彼は私たちのスカッドにすぐに加わる戦力だ。マルクと私はお互いをよく知っており、再び一緒に仕事ができることを楽しみにしている。ここへ迎え入れるために、私たちはかなり前から取り組んできた。そのため、彼が契約にサインし、今すぐ始動できることをとても嬉しく思っている」
スペインでの輝かしいキャリア
1992年4月30日にメンヒェングラートバッハで生まれたテア・シュテーゲンは、地元クラブでプロとしてのキャリアをスタートさせた。ボルシア・メンヒェングラートバッハで3年半にわたって通算127試合に出場し、新星としての地位を確立した。
その印象的な活躍により、2014年夏にはカタルーニャへの大型移籍を果たした。バルセロナで大きな成功を収めた10年間で、このGKは全公式戦通算423試合に出場。その長期にわたるスペインでのプレーでは数多くの主要タイトルを獲得し、国内で圧倒的な強さを示した。テア・シュテーゲンはチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げたほか、リーガのタイトルも7度獲得している。
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最近の期限付き移籍を経て
国際舞台でも、高く評価されるこの守護神はドイツ代表で44キャップを記録している。その豊富なトップレベルの大会経験を、アムステルダムのロッカールームに直接もたらすことになる。
アヤックスへの今回の移籍は、バルセロナからの直近のもう一つの一時的な離脱に続くものだ。このドイツ人選手は昨季後半をジローナへのローン移籍で過ごした。シーズンを通した契約に正式にサインした今、テア・シュテーゲンはアヤックスの守備の軸となることを目指す。34歳は、自身のキャリアにおけるこの刺激的な新章に向けて準備を進める中、クラブの信頼に応えようとしている。
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