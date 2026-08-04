アヤックス、バルセロナGKマルク・テア・シュテーゲンを1シーズンの期限付き移籍で獲得完了

この移籍により、このドイツ代表選手はアヤックスのスポーティング部門首脳陣、特にクライフと再び一緒になることとなった。2人はスペインサッカー界でともに活動していた時期から、すでに強い仕事上の関係を築いている。

クライフは、ようやくこの複雑な契約をまとめ上げたことに大きな満足感を示した。この移籍成立について語り、次のように述べた。「マルクは素晴らしい実績を持っており、その能力は広く認められている。

「彼は私たちのスカッドにすぐに加わる戦力だ。マルクと私はお互いをよく知っており、再び一緒に仕事ができることを楽しみにしている。ここへ迎え入れるために、私たちはかなり前から取り組んできた。そのため、彼が契約にサインし、今すぐ始動できることをとても嬉しく思っている」







