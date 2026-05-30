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アヤックス、ジローナ降格のミシェルを新監督に任命へ
ジローナ退団後、アヤックスがミシェル獲得に動く
エールディヴィジの強豪アヤックスが、ミシェル氏を次期監督に正式決定する見通しとなった。50歳の同監督はスペインで波乱のシーズンを過ごしたが、評価は依然として高い。
国内での支配力回復を目指すクラブは、アムステルダムに新時代をもたらす最適任者と判断し、以前から注目していた同氏に白羽の矢を立てた。ミシェル氏がヨハン・クライフ・アリーナのベンチに座る日は目前だ。
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ジローナ、マドリード出身の監督の退任を発表
ジローナはミチェル監督の即時退任を発表し、監督はアムステルダムへ移籍する。今シーズンのラ・リーガ降格は、前シーズンの快進撃から一転した急激な衰退を示すもの。
クラブは公式声明で「ミチェル・サンチェス監督にはトップチームを率いた献身とプロ意識、そしてメンバー、サポーター、スタッフへの敬意に感謝する」と発表した。
チャンピオンズリーグの頂点から降格へ
ミシェルのカタルーニャでの監督生活は、世界中のサッカーファンを惹きつける劇的な浮き沈みだった。2シーズン前、彼はジローナをクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ出場へ導き、その魅力的なサッカーは欧州から称賛を受けた。
しかし2025-26シーズンは降格という壁にぶつかり、退任した。それでも評価は落ちず、多くの専門家が低迷の原因を外的要因と分析。その実績と経験から、彼はプレッシャーが強いアヤックスの監督候補に挙げられている。
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カタルーニャのクラブの先行きは不透明だ
主将のオランダ移籍により、ジローナはスペイン2部での再建を余儀なくされた。夏には複数選手が引き抜きの標的となるため、クラブはチーム再編を進められる後任を探す必要がある。
アヤックスは2025-26シーズン5位で終え、来季UEFAカンファレンスリーグに出場する。