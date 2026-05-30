アヤックス、ジローナ降格のミシェルを新監督に任命へ

エールディヴィジの強豪アヤックスが、ミシェル氏を次期監督に正式決定する見通しとなった。50歳の同監督はスペインで波乱のシーズンを過ごしたが、評価は依然として高い。

国内での支配力回復を目指すクラブは、アムステルダムに新時代をもたらす最適任者と判断し、以前から注目していた同氏に白羽の矢を立てた。ミシェル氏がヨハン・クライフ・アリーナのベンチに座る日は目前だ。