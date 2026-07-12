アヤックスはテル・シュテーゲンに対して焦りを見せている。特別な合意がバルセロナとの移籍交渉を遅らせている。

オランダの報道によると、バルサは2026/27シーズンもテル・ステゲンの高給をほぼ負担する。昨季ジローナへレンタルされた際、同クラブの負担は100万ユーロだった。

テル・ステゲンはすぐに負傷し、ジローナでは2試合しか出場できなかったが、クラブは合意した給与を全額支払った。アヤックスはこうしたリスクを避けたい考えで、出場時間に応じて負担額を変えたいとしている。