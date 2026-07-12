スペインのスポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、ドイツ人GKはすでにオランダのクラブと移籍合意し、アムステルダムでメディカルチェックを受ける日を待っている。ただし、年俸の配分と税務処理で両クラブの合意は成立していない。
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アヤックスはテル・シュテーゲンに対して焦りを見せている。特別な合意がバルセロナとの移籍交渉を遅らせている。
オランダの報道によると、バルサは2026/27シーズンもテル・ステゲンの高給をほぼ負担する。昨季ジローナへレンタルされた際、同クラブの負担は100万ユーロだった。
テル・ステゲンはすぐに負傷し、ジローナでは2試合しか出場できなかったが、クラブは合意した給与を全額支払った。アヤックスはこうしたリスクを避けたい考えで、出場時間に応じて負担額を変えたいとしている。
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バルサの練習再開では、テル・ステーゲンが先発する見込み。
テル・ステゲンはバルサとの契約が2028年まで残っており、公式練習が月曜に始まるにもかかわらず、すでにクラブで新シーズンに向けた準備を進めている。パフォーマンス診断も予定されており、来シーズンの公式戦出場はほぼ確実視されている。
アヤックスは7月1日に新シーズン準備を開始し、この移籍を待ち望んでいる。すでに親善試合2試合を消化し、7月23日のカンファレンスリーグ予選初戦ではフェレンツヴァーロシュまたはNKヴォイヴォディナと対戦する。
テル・ステゲンは春に太ももを怪我し、手術で長期離脱した。そのため、ドイツ代表の正GKとして臨む予定だったワールドカップを欠場。当初はホッフェンハイムのGKが代表でプレーしたが、大会直前にマヌエル・ノイアーが復帰し、米・墨・加開催の大会に出場した。
2025/26シーズンのマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの成績：
ゲーム： 3 出場時間： 270 失点: 2 無失点試合数： 1
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